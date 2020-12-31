تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتف Reno5 4G برقاقة S720G وتقنية شحن بقدرة 50W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo رسمياً عن هاتف Reno5 4G الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 720G، وكاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع تقنية شحن سريع بقدرة 50W وسعر 375 دولار.

يتميز هاتف Reno5 4G بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش ومعدل تحديث 90Hz، ومعدل لمس 180Hz، كما تتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل بلس، وتأتي بتغطية كاملة من ألوان sRGB مع نمط Light، ونمط Vivid بنسبة 100% من ألوان sRGB، ونسبة 93% من ألوان DCI-P3، مع صوتيات Dolby Atmos.

كما يضم هاتف Reno5 4G رقاقة معالج Snapdragon 720G بدقة تصنيع 8 نانومتر، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويضم هاتف Reno5 4G كاميرة أمامية في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة مع مستشعر بدقة 44 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف نمط Super Night للتصوير الليلي، ونمط Live HDR في التصوير الثابت وتسجيل الفيديو، كما يأتي الهاتف بنمط تشجيل الفيديو الذي يدعم فصل الشاشة.

ويتميز هاتف Reno5 4G بطارية بقدرة 4300 mAh، مع تقنية شحن سريع بقدرة 50W، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، وينطلق بواجهة ColorOS 11 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، ويدعم اثنان من شرائح SIM، والبلوتوث 5.1.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في سوق فيتنام في البداية، حيث يأتي هاتف Reno5 4G بسعر 375 دولار على أن تبدأ الشركة في شحن الهاتف في 9 من يناير.

المصدر

اعلان





