تكنولوجيا: شاومي تقدم Mi 10i 5G قريباً بمعالج S750G ومستشعر جديد بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي حملة ترويجية لهاتف Mi 10i 5G الذي ينضم لسلسلة هواتف Mi 10 قريباً بمستشعر جديد بدقة 108 ميجا بيكسل، مع معالج Snapdragon 750G.

تقدم شاومي هاتف Mi 10i 5G في السوق الهندي في 5 من يناير المقبل، ولقد أطلقت شاومي حملة ترويجية للهاتف تكشف من خلالها عن أهم مواصفات هذا الإصدار الذي يأتي بكاميرة رباعية ومستشعر ISOCELL HMX أو مستشعر سامسونج الجديد HM2 بدقة 108 ميجا بيكسل.

ولقد قدمت سامسونج مستشعر HM2 خلال شهر سبتمبر بميزة دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، كبديل لدمج 4 بيكسل في نقطة واحدة في HMX.

كما ينطلق هاتف Mi 10i 5G برقاقة كوالكوم Snapdragon 750G التي كشف عنها خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي قدمت للمرة الأولى في Mi 10T Lite.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن هاتف Mi 10i 5G يأتي بالمواصفات الرئيسية لهاتف Redmi Note 9 Pro 5G، لذا قد يضم هاتف Mi 10i 5G شاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، مع بطارية بقدرة 4820 mAh، وتقنية شحن سريع بقدرة 33W.

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