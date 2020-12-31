تكنولوجيا: ASUS تستعد لإطلاق جهاز G15 GA503QS العام المقبل بأحدث التكوينات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تفاصيل جديدة رصدت في قوائم Amazon عن خطط ASUS لإطلاق جهاز الحاسب المحمول المخصص للألعاب ROG Zephyrus GA15 GA503QS العام المقبل بأفضل التكونيات.

أوضحت قوائم Amazon أن ASUS تستعد لإطلاق نموذج جديد من جهاز G15 GA503QS يضم معالج Ryzen 5000H، وكرت شاشة NVIDIA RTX 30، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيكشف عنه في بداية العام المقبل.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز ASUS G15 GA503QS سيأتي برقاقة معالج Ryzen 7 5800HS بثماني من الأنوية و16-thread، كما تتضمن وحدة المعالجة المركزية أنوية Zen3 التي ستسجل آداء أعلى مقارنة ب Renoir-H.

من جانب أخر لم توضح التسريبات مدى سرعة نموذج 45W- 5800H مقارنة بنموذج 35W-5800HS، أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن هذا النموذج يأتي بكرت الشاشة GeForce RTX 3080 من NVIDIA، كما يأتي مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في GDDR6، بينما تكشف قائمة المواصفات عن ذاكرة 8 جيجا بايت رام في GDDR6.

أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن دعم الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام سيجعل من هذا الإصدار أول أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب بسعة كبيرة في كرت الشاشة للإطارات، كما تشير بعض التوقعات إلى أن ASUS ستقدم هذه الميزة في المستقبل مع شاشات 4K.

يذكر أن جهاز ASUS G15 GA503QS يظهر في قوائم Amazon في الصين بسعر 2272 دولار تقريباً، إلا أن القوائم لم تحدد موعد لتوفر هذا الإصدار حتى الآن.

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