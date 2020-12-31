شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن التعامل مع بطارية ساعة أبل وتحسين أدائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتمتع ساعة أبل بعمر بطارية قوي مقارنة بالساعات الذكية الأخرى، حيث تدوم ساعة أبل لمدة 18 ساعة فقط، مما يعني أنك بحاجة إلى شحنها يوميًا، ولهذا السبب لا يحتوي على تطبيق مدمج لتتبع النوم مثل العديد من الساعات الذكية الأخرى وأساور اللياقة، وإذا لم تدم ساعتك طوال اليوم، فمن المحتمل أنك تستخدم بطارية الساعة بقوة أكبر بكثير من المستخدم العادي، ولكن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لإطالة عمر البطارية.





نرصد أفضل الطرق لتحسين بطارية ساعة أبل والاستفادة بشكل أكبر من عملية شحن واحدة، وفقا لما ذكره موقع "business insider":

الطريقة الأولى: تقليل وقت استيقاظ الشاشة

عندما ترفع معصمك لرؤية ساعتك أو تضغط على الشاشة، فإنها "توقظ" الشاشة لفترة قصيرة.

إذا تم ضبط وقت الاستيقاظ على 70 ثانية، فسيؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية بسرعة، لذلك يجب عليك تعيينه على 15 ثانية بدلاً من ذلك، وذلك عن طريق:

1. ابدأ تشغيل تطبيق Watch على جهاز أيفون.

2. في علامة التبويب "ساعتي"، اضغط على "عام".

3. اضغط على "ايقاظ الشاشة".

4. اضغط على "استيقظ لمدة 15 ثانية".

يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل ميزة الايقاظ برفع معصمك، لذلك لن تتفاعل ساعتك بتنبيه الشاشة إلا عند الضغط على الشاشة.





الطريقة الثانية: قم بإيقاف تشغيل بعض التنبيهات الفوريةيمكن أن يؤدي إرسال الكثير من الإشعارات إلى ساعتك أيضًا إلى استنفاد البطارية بشكل سريع، لذلك يجب عليك فقط تمكين الإشعارات الأكثر أهمية.

1. ابدأ تشغيل تطبيق Watch على جهاز أيفون

2. في علامة التبويب "ساعتي"، اضغط على "الإشعارات".

3. لكل تطبيق مدرج في صفحة الإشعارات، اضغط فوق التطبيق، وحدد ما إذا كان ينبغي السماح له بإرسال الإشعارات.

يتم تعيين بعض التطبيقات بشكل افتراضي على جهاز الأيفون، إذا كان الأمر كذلك، فغير الإعداد إلى "مخصص"، وستتمكن من ضبط الإشعارات بدقة.