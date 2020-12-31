شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى يراقب تقنية المزارع العمودية يبشر بثورة فى إنتاج الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت شركة تقنية زراعية ناشئة فى سان فرانسيسكو مزارع عمودية، على مساحة فدانين فقط، لكنها تنتج ما قيمته 720 فدانًا من الفاكهة والخضروات، ويراقب الذكاء الاصطناعى فى المزرعة أنماط النمو ويضبط باستمرار العوامل البيئية مثل درجة الحرارة والماء والضوء لضمان إنتاج أكثر كفاءة واقتصادية.

ووفقا لما ذكره موقع "techxplore" استقطبت شركة Plenty للزراعة العمودية 400 مليون دولار من التمويل من رئيس جوجل السابق إريك شميدت، وجيف بيزوس، رئيس أمازون، بالإضافة لمصادر تمويل أخرى، حيث إن الزراعة العمودية زراعة حرة من قيود الطقس والفصول والوقت والمسافة والآفات والكوارث الطبيعية والمناخ، ما يضمن مصدرا جيدا للغذاء.

ويتم التحكم فى الإضاءة ودرجة الحرارة والرى بواسطة روبوتات يتحكم فيها الذكاء الاصطناعى، حيث تتم محاكاة ضوء الشمس بواسطة لوحات LED، لذلك تتم زراعة الطعام فى أفضل الظروف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتتم إعادة تدوير المياه واستعادة المياه المتبخرة لذلك لا يوجد أى نفايات تقريبًا.

وتعد العملية فعالة للغاية حيث تستخدم 99% أقل من الأراضى و95% أقل من المياه من عمليات الزراعة العادية، فإنها فعالة لدرجة أن هذه الصفوف من النباتات المعلقة تنتج 400 مرة من الطعام لكل فدان أكثر من المزارع التقليدية.

كما أن خطوط إنتاج الغذاء التي تعطلت بسبب الوباء وحرائق الغابات والأعاصير، ستلعب دورًا رئيسيًا في ضمان الاستقرار المستقبلي في السلسلة الغذائية.

ففي حين أن التقدم في تكنولوجيا الغذاء يتعامل مع هذه الأزمة، لايزال هناك قلق كبير بشأن مستقبل إنتاج الغذاء، حيث يرتفع عدد سكان الأرض على كوكب تتقلص فيه المساحات الزراعية.

وتوقعت ناشيونال جيوجرافيك مؤخرًا أنه بحلول عام 2050، سيكون هناك أكثر من مليارى شخص إضافى لإطعامه، بينما تظل الأراضى القابلة للرى على الأرض كما هى.