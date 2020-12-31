تكنولوجيا: أول التسريبات المصورة التي تكشف عن تصميم هاتف هواوي P50 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أول الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم هاتف هواوي القادم P50 Pro، والذي يظهر بتصميم مختلف عن إصدار الشركة الحالي P40 Pro.

نشرت صفحة Steve Hemmerstoffer صورة ثلاثية الأبعاد مسربة توضح أول التفاصيل حول تصميم هاتف P50 Pro، حيث يأتي الهاتف بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية بتصميم يحاكي كاميرة Note 20، كبديل للكاميرة المزدوجة المميزة للإصدار السابق.

كما أوضح Hemmerstoffer أن هواوي تتجه لإزالة سماعة الأذن المغناطيسية التي قدمت في P40 Pro، لتدعم الإصدار الجديد بإعدادات أخرى.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف P50 Pro شاشة بحجم 6.6 إنش، كما يتميز الهاتف بإتساع 73مم، وإرتفاع 159مم، مع تصميم صغير الحجم لإطار الهاتف، مقارنة بالإصدار السابق وحجم الشاشة.

من جانب أخر لم توضح التسريبات الإعدادات الداخلية لهاتف P50 Pro، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن هواوي تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Kirin 9000، كما تقدم العملاق الصيني إعدادات متقدمة في الكاميرة الخلفية لآداء أفضل في التصوير، أيضاً من المتوقع أن تقدم هواوي هذا الإصدار بنظام تشغيل Harmony OS.

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