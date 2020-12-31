تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن صور ومواصفات هاتف Redmi Note 9T المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر قاعدة بيانات Geekbench عن صور ومواصفات هاتف Redmi Note 9T الذي ينطلق قريباً بمعالج Dimensity 800U.

بدأت علامة Redmi التجارية التابعة لشركة شاومي في الإستعداد لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، حيث يأتي إصدار الشركة القادم بعنوان Redmi Note 9T.

ولقد كشفت تسريبات Geekbench 5 بالفعل عن صور ومواصفات هاتف Redmi Note 9T، حيث يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج MediaTek Dimensity 800U، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10.

من جانب أخر سجل هاتف Redmi Note 9T،في إختبارات الآداء 598 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و1760 نقطة في الأنوية المتعددة.

أيضاً أعتمد الهاتف عبر NBTC في وقت سابق بنموذج رقم M2007J22G، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار خارج السوق الصيني، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi Note 9T سيتم الإعلان الرسمي عنه في بداية العام المقبل.

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