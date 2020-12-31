تكنولوجيا: تطبيق بحث جوجل يبدأ في عرض نتائج بحث الفيديو مباشرة من الإنستقرام وTikTok

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في دفع تحديث جديد لنتائج بحث جوجل، تقدم من خلاله للمستخدمين تجربة سلسة في البحث عن محتوى الفيديو في الإنستقرام أو TikTok عبر نتائج البحث مباشرة.

تقوم جوجل بمحاولة أخرى لإبقاء المستخدمين في تطبيق نتائج البحث، وذلك عن طريق منح المستخدمين طريقة للبحث عن محتوى الفيديو بالمنصات الاجتماعية.

وتختبر جوجل حاليًا هذه الميزة مع عدد محدود جدًا من مستخدمي تطبيق نتائج بحث جوجل المخصص للهواتف الذكية، وعلى وجه التحديد لعدد محدود من مصطلحات البحث فقط. عند البحث عن أي من هذه المصطلحات، ستعرض النتائج مجموعة من مقاطع الفيديو من انستجرام وتيك توك أسفل مربع قاعدة المعارف ونتائج تويتر وأفضل النتائج والصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى.

وعند النقر على أي مقطع فيديو، ستنقل جوجل المستخدم إلى إصدار المتصفح من المنصة التي تتصمن محتوى الفيديو، وهذا يشجع المستخدمين على العودة إلى جوجل بعد مشاهدة الفيديو بمجرد نقرة على زر رجوع.

تقوم جوجل بالفعل بفهرسة مقاطع الفيديو من تويتر منذ سنوات عديدة، والآن مع هذا التحديث تتطلع الشركة إلى توسيع ذلك ليشمل المزيد من منصات الوسائط الاجتماعية.

ومن المتوقع أن توسع جوجل هذه الميزة لتشمل المزيد من مصطلحات البحث وربما عبر المزيد من منصات الفيديو القصيرة، طالما أن الأنظمة الأساسية نفسها لا تمنع جوجل من القيام بذلك.

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