أرباح بالملايين..متاجر التطبيقات تحقق إيرادات قياسية في 2020

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دفعت تداعيات جائحة كورونا مئات الملايين من الأشخاص نحو الاقبال بشكل أكبر على التطبيقات والتكنولوجيا ، خاصة في أوقات الحجر العام.

كشفت البيانات الصادرة عن شركة Sensor Tower لتكنولوجيا المعلومات، أن عام 2020 كان عامًا قياسيًا بالنسبة لمتاجر التطبيقات، بعد إنفاق المستخدمين حول العالم مئات الملايين، مقابل تنزيل واستخدام تطبيقات للعمل أو الدراسة وللتسلية، في ظل العمل الافتراضي من المنزل وإغلاق فيروس كورونا.

وبالنظر إلى فترة الكريسماس وحدها، قدرت Sensor Tower، إنفاق 407 مليون دولار على متجري آب ستور وغوغل بلاي، بزيادة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي حققت مبلغ 100 مليون دولار فقط.

وأشارت الشركة إلى أن معظم الإنفاق كان على الألعاب خلال عطلة عيد الميلاد، حيث ارتفع من 232 مليونًا في عام 2019 إلى 295 مليونًا هذا العام.

وكانت الفئة الثانية الأكثر ربحية هي تطبيقات الترفيه.

ومع استثناء الألعاب، كان التطبيق الصيني تيك توك هو الأفضل من حيث إنفاق المستهلكين، حيث حقق 4.7 مليون دولار من العائدات على مستوى العالم خلال عيد الميلاد.

وفي أوروبا وحدها، أنفق المستخدمون 54.6 مليون دولار في الأسابيع الأخيرة، بزيادة 29% مقارنة بعام 2019.

وبموازاة ذلك، رغم تفوق هواتف أندرويد على هواتف آيفون من حيث الكثرة، إلا أن تطبيقات ”الآي أو أس“ قد حققت أكبر قدر من الإيرادات، كما استحوذ متجر إبل على 68.4% من إجمالي الإنفاق، أو نحو 278.6 مليون دولار.