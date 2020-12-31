- 1/2
- 2/2
قرد من نوع بوبا لانغور
طغت أخبار جائحة كورونا على معظم الأخبار في عام 2020 سواء كانت السياسية او الطبية وحتى العلمية ، بالرغم من أن العام شهد العديد من الاكتشافات العلمية .
أشار تقرير لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إلى أن العلماء البريطانيين اكتشفوا في عام 2020، أكثر من 500 نوع جديد من الحيوانات والنباتات.
ووفق الصحيفة البريطانية، فقد اكتشف خبراء من متحف التاريخ الطبيعي في لندن عددا كبيرا من الأنواع التي لم تكن معروفة من قبل، بما في ذلك أشنيات جديدة، ودبابير، وعناكب، وديدان.
وتعليقا على هذه الاكتشافات، قال المدير التنفيذي في متحف التاريخ الطبيعي، الدكتور تيم ليتلوود: “كان عام 2020 مميزا بالنسبة للتنوع البيولوجي، حيث وثقنا العديد من أصناف الحيوانات التي لم تكن معروفة من جانب العلماء”.
وأضاف ليتلوود: “توصلنا إلى اكتشاف 503 أنواع جديدة، على أمل أن نكتشف المزيد في العام المقبل”.
ومن بين الاكتشافات المثيرة، قرد “بوبا لانغور” المهدد بالانقراض، الذي يقدّر تعداده في العالم بـ200 فقط، ووجد قرب بركان خامد في ميانمار.
كذلك اكتشف خبراء المتحف 70 نوعا جديدا من الدبابير، بالإضافة إلى 3 أنواع لم تكن معروفة من النحل الطنّان، أحدها كان يعيش على هضبة التبت في منغوليا.
وكانت حصة الخنافس الأكبر في اكتشافات العام 2020، حيث تم التعرف على 170 نوعا من هذه الحشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز حيوانات ونباتات “جديدة” تم اكتشافها في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.