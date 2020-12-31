أبرز حيوانات ونباتات “جديدة” تم اكتشافها في 2020

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

طغت أخبار جائحة كورونا على معظم الأخبار في عام 2020 سواء كانت السياسية او الطبية وحتى العلمية ، بالرغم من أن العام شهد العديد من الاكتشافات العلمية .

أشار تقرير لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إلى أن العلماء البريطانيين اكتشفوا في عام 2020، أكثر من 500 نوع جديد من الحيوانات والنباتات.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد اكتشف خبراء من متحف التاريخ الطبيعي في لندن عددا كبيرا من الأنواع التي لم تكن معروفة من قبل، بما في ذلك أشنيات جديدة، ودبابير، وعناكب، وديدان.

وتعليقا على هذه الاكتشافات، قال المدير التنفيذي في متحف التاريخ الطبيعي، الدكتور تيم ليتلوود: “كان عام 2020 مميزا بالنسبة للتنوع البيولوجي، حيث وثقنا العديد من أصناف الحيوانات التي لم تكن معروفة من جانب العلماء”.

وأضاف ليتلوود: “توصلنا إلى اكتشاف 503 أنواع جديدة، على أمل أن نكتشف المزيد في العام المقبل”.

ومن بين الاكتشافات المثيرة، قرد “بوبا لانغور” المهدد بالانقراض، الذي يقدّر تعداده في العالم بـ200 فقط، ووجد قرب بركان خامد في ميانمار.

كذلك اكتشف خبراء المتحف 70 نوعا جديدا من الدبابير، بالإضافة إلى 3 أنواع لم تكن معروفة من النحل الطنّان، أحدها كان يعيش على هضبة التبت في منغوليا.

وكانت حصة الخنافس الأكبر في اكتشافات العام 2020، حيث تم التعرف على 170 نوعا من هذه الحشرة.