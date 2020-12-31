تكنولوجيا: هاتف جديد من Realme بمعالج Dimensity 720 5G يظهر على Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف جديد من إصدارات Realme على منصة Geekbench لاختبار الأداء. حيث جاء الهاتف في قاعدة البيانات بنموذج رقم RMX3092 ويأتي مع شرائح Dimensity 720 ومودم 5G.

تكشف المنصة أيضًا عن ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وأيضًا نظام أندرويد 10، إلا أن التسريبات التي جاءت عبر Geekbench لم توضح تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار.

بينما تشير فئة المعالج ونظام التشغيل إلى أنه أحد الإصدارات المتوسطة، كما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف هو Realme 8.

ومن المتوقع أن تأتي تسريبات جديدة لاحقاً لتقدم مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار، وموعد الإعلان الرسمي من Realme.

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