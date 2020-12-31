شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير اسم مستخدم تويتر لتسهيل البحث عنك أو إخفاء هويتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسمح لك فيس بوك بتغيير اسم المستخدم الخاص بك مرة واحدة فقط كل بضعة أشهر، ومن المفترض أن يكون الاسم الذى تختاره هو نفسه أو على الأقل مشابهًا لاسمك الحقيقى، لكن لا يوجد لدى تويتر مثل هذه القيود، عندما يتعلق الأمر بأسماء المستخدمين.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك تغيير اسم مستخدم تويتر الخاص بك كل يوم إذا كنت تريد، ويمكن أن يكون أى شىء تريده، ليس بالضرورة قريبا من اسمك حتى إنه يمكن أن تختار مجموعة من الأرقام والحروف العشوائية مكان الاسم.

ويمكن أن يساعدك تغيير اسم تويتر فى أن تصبح متخفيا بشكل أكبر، أو يساعدك على الظهور بشكل أسرع في عمليات البحث.





كيفية تغيير اسم مستخدم تويتر في 6 خطواتهذه خطوات تغيير اسم المستخدم..

1. سجل الدخول إلى حسابك على تويتر من جهاز كمبيوتر، واضغط على "المزيد" في الشريط الجانبي الأيسر.

2. في القائمة الصغيرة التي تظهر، اضغط فوق "الإعدادات والخصوصية"، وسيؤدي هذا إلى فتح صفحة إعدادات حساب تويتر.

3. في الجزء العلوي من الصفحة، اضغط فوق "حسابك" ، ثم "معلومات الحساب" على اليسار.

4. اضغط على "اسم المستخدم"، العنصر الأول في القائمة، تحته سيكون اسم المستخدم الحالي الخاص بك، إلى جانب عدد كبير من معلومات الحساب الشخصية الأخرى.

5. سيتم نقلك إلى صفحة حيث يمكنك تغيير اسم المستخدم الخاص بك، وفي مساحة النص المتوفر، ما عليك سوى كتابة اسم المستخدم الجديد الذي ترغب في استخدامه، وستحصل أيضًا على عدد من الاقتراحات لأسماء المستخدمين الجديدة، بناءً على اسمك الحالي.

6. اضغط فوق مربع "حفظ" فى الجزء السفلى من الشاشة.