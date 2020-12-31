شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا فعلت جوجل للاحتفاظ بمستخدميها الباحثين عن الفيديوهات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شركة جوجل لا تتوقف عن التطوير والتحديث في منظومتها، إذ نجحت جوجل في إطلاق ميزة جديدة تظهر مقاطع الفيديو من إنستجرام وتيك توك ضمن المكتبة المخصصة الخاصة بهما في تطبيق جوجل للأجهزة المحمولة، وهذا الإجراء يساعد جوجل في الاحتفاظ بالمستخدمين الذين يبحثون عن مقاطع الفيديو الاجتماعية من مغادرة منصة جوجل بالكامل.

جوجل تسعى إلى المحافظة على العملاء الباحثين عن الفيديوهات، حيث قدمت جوجل للمرة الأولى مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة ضمن Google Discover، وهي الخلاصة المخصصة الموجودة في تطبيق جوجل للأجهزة المحمولة، وتختلف مكتبة مقاطع الفيديو القصيرة هذه عن ميزة قصص جوجل، التي تم طرحها في شهر أكتوبر 2020 عبر تطبيق بحث جوجل لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

وتتكون هذه القصص، التي كانت تُعرف سابقًا باسم قصص AMP، من المحتوى الفيديوي القصير الذى تم إنشاؤه بواسطة شركاء نشر جوجل عبر الإنترنت، مثل: Forbes و USA Today و Vice و Now This و Bustle و Thrillist وغيرهم.

وركزت مكتبة مقاطع الفيديو القصيرة على تجميع مقاطع الفيديو الاجتماعية من المنصات الأخرى، ومن ضمنها مشروع الفيديو القصير الخاص بشركة جوجل المسمى Tangi، ومنافس تيك توك الهندي Trell، بالإضافة إلى منصة يوتيوب.