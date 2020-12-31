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تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 11 Pro

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هاتف iPhone 11 Pro من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة،وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 mini، بحسب م

وقع phonearena الهندى كما يلى:

 

 

الشاشة:

iPhone 12 mini:  شاشة 5.4 بوصة.

iPhone 11 Pro: شاشة 5.8 بوصة.

 

 

 

نوع الشاشة:

iPhone 12 mini: شاشة OLED

iPhone 11 Pro: شاشة OLED

 

 

 

دقة الشاشة:

iPhone 12 mini: بدقة 2340× 1080بيكسل.

iPhone 11 Pro: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

 

 

 

المعالج:

iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic

iPhone 11 Pro:  معالج Apple A13 Bionic 

 

 

 

الذاكرة الداخلية:

iPhone 12 mini: 64GB

iPhone 11 Pro: 256GB

 

 

نظام التشغيل:

iPhone 12 mini: iOS (14.x)  

iPhone 11 Pro: iOS (14.x)   

 

 

 

البطارية:

iPhone 12 mini: 2227 mAh

iPhone 11 Pro: 3046 mAh

 

 

 

الكاميرا الخلفية:

iPhone 12 mini: مزدوجة 12 ميجابكسل.

iPhone 11 Pro:  ثلاثية  12 ميجابكسل.

 

  

الكاميرا الأمامية:

iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابكسل.

iPhone 11 Pro: بدقة 12 ميجابكسل.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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