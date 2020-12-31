تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 11 Pro

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هاتف iPhone 11 Pro من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة،وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 mini، بحسب م وقع phonearena الهندى كما يلى: وقع phonearena الهندى كما يلى: الشاشة: الشاشة: iPhone 12 mini: شاشة 5.4 بوصة. iPhone 11 Pro: شاشة 5.8 بوصة. نوع الشاشة: نوع الشاشة: iPhone 12 mini: شاشة OLED iPhone 11 Pro: شاشة OLED دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 12 mini: بدقة 2340× 1080بيكسل. iPhone 11 Pro: بدقة 2436 × 1125 بيكسل. المعالج: المعالج: iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic iPhone 11 Pro: معالج Apple A13 Bionic الذاكرة الداخلية: الذاكرة الداخلية: iPhone 12 mini: 64GB iPhone 11 Pro: 256GB نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone 12 mini: iOS (14.x) iPhone 11 Pro: iOS (14.x) البطارية: البطارية: iPhone 12 mini: 2227 mAh iPhone 11 Pro: 3046 mAh الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: iPhone 12 mini: مزدوجة 12 ميجابكسل. iPhone 11 Pro: ثلاثية 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابكسل. iPhone 11 Pro: بدقة 12 ميجابكسل.

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