شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر عرض فيديوهات تيك توك وانستجرام فى نتائج البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر شركة جوجل حاليا ميزة جديدة ستعرض فيديوهات TikTok وانستجرام ومقاطع الفيديو القصيرة الأخرى في نتائج البحث، وهذا يعني أنه بدلاً من فتح تطبيقات فردية لمشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، سيتمكن المرء من مشاهدتها في نتائج بحث جوجل، ووفقًا لما أوردته TechCrunch ، فإن هذه الخطوة "يمكن أن تساعد الشركة في الاحتفاظ بالمستخدمين الذين يبحثون عن الترفيه عبر منصات الفيديو".

وقد تم رصد مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام في Google Discover، ويمكن العثور على الواجهة المخصصة في تطبيق جوجل للموبايل وعلى يسار الشاشة الرئيسية في هواتف أندرويد، وبعد ذلك، تم توفير مكتبة الفيديو القصيرة لتحديد مستخدمي أندرويد.

حيث قامت الميزة بجمع مقاطع الفيديو من منصات مثل YouTube ومنافس TikTok الهندي Trell وTangi الخاص بـجوجل، وقد تم رصد توسع الميزة لتشمل مقاطع فيديو Instagram وTikTok لأول مرة بواسطة Search Engine Roundtable عبر تغريدة Brian Freiesleben، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة عندما بحث المرء عن "حزم" في تطبيق جوجل.

ويوضح تقرير TechCrunch أن مكتبة "مقاطع الفيديو القصيرة" هذه مختلفة عن قصص جوجل، حيث كانت ميزة القصص ، المعروفة سابقًا باسم "قصص AMP" ، قد تم تقديمها في أكتوبر 2020 إلى تطبيق بحث جوجل، وهي متاحة لكل من الأجهزة التي تعمل بنظام iOS وأندرويد ويتكون من مقاطع فيديو قصيرة، وعادةً ما يتم إنشاء المحتوى بواسطة شركاء النشر عبر الإنترنت لشركة جوجل مثل Forbes وUSA Today وغيرها.