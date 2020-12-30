شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت شبيه بشخصية حرب النجوم يشحن السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فولكس فاجن عن نموذج أولي لروبوتها المحمول للشحن الذي يتجه إلى السيارات الكهربائية ويشحنها بالطاقة، حيث تم تصميم الآلة المستقلة بالكامل لمناطق وقوف السيارات، ومن المقرر طرحها في وقت ما من العام المقبل، ويسحب الروبوت حزمة بطارية إلى سيارة متوقفة، حيث يطلب فتح غطاء مقبس الشحن، ثم يقوم بتوصيل القابس وفصله بمجرد اكتمال الشحن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن النموذج الأولي مستوحى من المفهوم الذى تم وضعه عام 2019، وهو مزود بأعين وامضة كبيرة وضوضاء تشبه شخصية R2-D2 في حرب النجوم.

قال توماس شمول، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن: "إن وجود البنية التحتية للشحن في كل مكان يعد عاملًا رئيسيًا في نجاح التنقل الكهربائي".

وأضاف شمول، "روبوت الشحن الخاص بنا هو مجرد واحد من عدة طرق، ويتم تنشيط روبوت الشحن عبر تطبيق بعد أن يقوم السائق بإيقاف سيارته في منطقة معينة، ثم يتم توصيل الماكينة ذات العجلات بحزمة بطارية وتتجه نحو منفذ الشحن".

تتم عملية الشحن بالكامل دون أي تدخل بشري ويمكن إكمالها لعدة مركبات في وقت واحد، وبمجرد شحن السيارة بالكامل، يجمع الروبوت بشكل مستقل وحدة تخزين الطاقة المتنقلة ويعيدها إلى محطة الشحن المركزية.

كما أنه من المقرر إطلاق الروبوت في عام 2021، لكن فولكس فاجن تقول إنه وصل بنجاح إلى حالة النموذج الأولي، وسيتم تطويره الآن بشكل شامل.

تتمثل الخطوة التالية في تطوير تطبيق مصاحب يسهل عملية الشحن المستقل، حيث قال شمول: "لا تركز مشاريعنا على احتياجات العملاء والمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية فقط".

ويمكن لهذه الروبوتات تزويد كل مكان لوقوف السيارات بالكهرباء بسرعة وببساطة بدلا من أي أعمال بناء مطلوبة لتوفير مزيد من محطات الشحن الكهربائية.