تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مؤتمر سامسونج المقرر عقده في 6 من يناير خلال فعاليات CES 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تفاصيل جديدة حول مؤتمر سامسونج المقرر عقده في 6 من يناير خلال فعاليات CES 2021 على صفحة سامسونج الرسمية في هولندا.

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Telefoon NL عن موعد مؤتمر سامسونج في 6 من يناير، والذي ينطلق بعنوان “First Look”.

لم تكشف التسريبات عن تفاصيل دقيقة حول إعلانات العملاق الكوري المرتقبة خلال المؤتمر، إلا أن سامسونج إعتادت أن تكشف عن المنتجات الإستهلاكية خلال فعاليات حدث CES سنوياً.

من جانب أخر أشارت التقارير التي نشرت حتى الآن إلى أن سامسونج تخطط لعقد حدث خلال شهر يناير لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S21، كما حددت تسريبات أخرى يوم 14 من يناير لإنطلاق الحدث.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى خطط سامسونج لإستعراض مستقبل المنتجات الإستهلاكية والترفيهية خلال حدث الشركة المرتقب عقده في 6 من يناير، كما تشير بعض التوقعات إلى أن الشركة ستقدم إعلان تشويقي عن سلسلة Galaxy S21 خلال الحدث.

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