تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن HDR10 Plus تكيفي لدعم الجيل القادم من أجهزة تلفاز QLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً اليوم عن تقنية HDR10 Plus التكيفية، مع نمط Filmmaker الجديد الذي يدعم الجيل القادم من أجهزة تلفاز QLED.
عقدت العملاق الكوري شراكة مؤخراً مع مجموعة من الإستديوهات وصانعي الأفلام، بهدف نقل تجربة عرض الأفلام الجديدة في دور العرض إلى المنزل من خلال الجيل القادم من أجهزة تلفاز QLED، ولتنفيذ ذلك تقدم سامسونج اليوم رسمياً تقنية HDR10 Plus التكيفية، مع نمط Filmmaker.
يتجه الكثير من المستخدمين في الفترة الأخيرة للإشتراك في خدمات بث الفيديو، حيث نجحت هذه الخدمات في جذب قاعدة من المستخدمين، لذا تسعى سامسونج لجلب تجربة سينمائية في عرض محتوى الفيديو عبر أجهزة تلفاز QLED.
ومن المقرر أن تنطلق أجهزة تلفاز QLED القادمة من سامسونج بتقنية HDR10 Plus التكيفية، مع نمط Filmmaker الجديد، على أن تعمل هذه التقنيات معاً لدعم المستخدم بتجربة عرض سينمائية لمحتوى الأفلام.
ومن المقرر أن تعمل تقنية HDR10 Plus التكيفية على إستخدام مستشعر lightning في أجهزة التلفاز، لضبط كل مشهد ليقدم أفضل عرض في ظروف الإضاءة المختلفة.
بينما يأتي نمط Filmmaker لدعم مستخدمي أجهزة تلفاز QLED القادمة في ضبط الإعدادات للصورة، لتتوافق الصورة النهائية مع رؤية مخرج الفيلم أو المحتوى.
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