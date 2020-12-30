آبل تزيل تطبيقًا لهاتف آيفون يروج للحفلات السرية

دبي - يزن راشد - تمت إزالة تطبيق iOS يسمى Vybe Together الذي روج للحفلات السرية الخاصة أثناء جائحة فيروس كورونا من متجر تطبيقات آبل، وتم حظر حسابه عبر تيك توك، وألغى معظم تواجده عبر الإنترنت، وقال منشئو التطبيق: إن آبل هي من أزالته من متجر التطبيقات.

ووصف Vybe Together نفسه عبر تيك توك وموقعه الإلكتروني بصفته مكانًا للحفلات السرية، ويتعين على المنظمين الموافقة على كل من يريد الحضور، ويحصل الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم على العنوان قبل ساعتين من الحدث.

وكانت معظم هذه التجمعات غير قانونية بموجب قيود الوباء الأمريكية الحالية، مما قد يفسر سبب مطالبة التطبيق منك بتقديم ملف تعريف للموافقة قبل السماح لك بالدخول.

وقال أحد مؤسسي التطبيق المشاركين: إن Vybe Together يضم بضعة آلاف من المستخدمين، وإن بضعة آلاف من المتقدمين الإضافيين طلبوا الوصول إليه منذ أن بدأت الشركة بوضع مقاطع الفيديو عبر تيك توك.

ويتضمن التطبيق إرسال اسم الحساب ضمن إنستاجرام وتحميل صورك وأنت تحتفل بالخدمة، وذلك للتأكد من شخصك.

وقد حظي Vybe Together باهتمام واسع بعد أن قامت مراسلة صحيفة نيويورك تايمز (تايلور لورينز) Taylor Lorenz بتغريد لقطات شاشة للموقع ووصفته بأنه تطبيق للترويج للحفلات السرية غير الآمنة في زمن كورونا.

وأقرت صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بالتطبيق، التي تمت إزالتها الآن، بخطر الوباء، لكنها قالت: إن التطبيق مصمم للترويج للتجمعات الصغيرة بدلاً من الحفلات الكبيرة.

ومن غير المعروف هل ساهم التطبيق بشكل كبير في إقامة الأشخاص لأحداث غير آمنة، وذلك بالرغم من أنه روج للتجمعات في نهاية كل أسبوع في فيديو عبر تيك توك.

وحصل التطبيق على 25 تقييمًا فقط قبل إزالته، وتضم صفحة إنستاجرام أقل من 1000 متابع، وقالت منصة تيك توك: إن الحساب كان لديه 139 متابعًا فقط عند إزالته.

ويبدو أن التطبيق قد تم إطلاقه سابقًا تحت اسم Trendies، وهو الاسم المذكور في صفحة إنستاجرام الفارغة إلى حد كبير.

أعلن موقع Vybe Together أيضًا عن Vybe House لحدث موسيقى Zamna في تولوم بالمكسيك، وتتوافق صور المنزل مع قائمة Airbnb للإيجار تسمى Casa Remy Villa.

وقال مضيف Airbnb: قمنا بتأجير الفيلا لبعض المؤثرين، لكنهم يعرفون أن الحفلات غير مسموح بها من أي نوع لأنها ممنوعة من السلطات أثناء الوباء، مع خطر إغلاق الممتلكات والغرامة المالية الكبيرة.

ويشير مضيف Airbnb أيضًا إلى أن حدث موسيقى Zamna قد تم تأجيله حديثًا إلى شهر أبريل، وليس تواريخ شهر يناير المدرجة عبر الموقع الإلكتروني.