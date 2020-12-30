شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على حقيقة توقف عمل "واتس آب" على بعض الأجهزة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات، بشأن الأنباء المتداولة حول إمكانية توقف خدمة واتساب على العديد من الهواتف التي تعتمد على أنظمة تشغيل أندرويد و ios القديمة، وقال إن الخدمة لن تتوقف مباشرة على هذه الهواتف، ولكن لن يتمكن "واتس اب" من دعمها عند إصدار تحديث جديد شأن كافة التطبيقات حتي يمكن للمستخدم إدارة الهاتف و الحصول على الخدمة بشكل منضبط.

وأوضح الشريف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أحجام وأشكال الهواتف الذكية تختلف بين مستخدم وآخر ومع التطور الشديد للهواتف يجب أن يواكبه تحديثات جديدة للتطبيقات تناسب تلك الهواتف المتطورة، حتى يمكن استمرار خدمة التراسل بكفاءتها عند إدارة الهاتف لذا لن تدعم واتس اب الإصدارات القديمة لأنظمة تشغيل الهواتف شأنها شأن أي معظم التطبيقات.

وأضاف أنه ليس معني ذلك أن الخدمة ستتوقف على الهواتف القديمة مباشرة ولكن قد يصعب على المستخدم الحصول على أخر تحديث للتطبيق عبر أنظمة التشغيل القديمة اذا ما حاول تحديث الهاتف سترسل اليه الشركة برسالة خاصة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن التحديث المستمر للتطبيقات المثبتة على أجهزة المستخدمين يساهم توفير أحدث الميزات لهم، مع تحسين أمان التطبيق و أمانه.

وكانت بعض تقارير قد ذكرت أن تطبيق واتساب الذى يبلغ عدد مستخدميه نحو مليارى شخص سيوقف خدماته على ملايين الهواتف الذكية التي تعمل عبر أنظمة تشغيل اندرويد و ios القديمة ابتداء من 1 يناير المقبل مع تحديث شروط الخدمة و الخصوصية ما يجبر شريحة من المستهلكين حول العالم من تحديث نظام تشغيل هواتفهم أو شراء هواتف جديدة.

وذكرت التقارير أنه لن يتمكن أي هاتف آيفون لا يعمل بنظام iOS 9 أو أحدث، أو أي هاتف لا يعمل بنظام Android 4.0.3 على الأقل من فتح أو تشغيل التطبيق المملوك لشبكة فيسبوك.