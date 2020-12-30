شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض مبيعات الأجهزة الذكية بسبب تداعيات كورونا وتوقعات بالتعافى خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد المهدى وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات أجهزة المحمول شهدت انخفاضا كبيرا منذ شهرين لأسباب تتعلق بدخول الدراسة وارتفاع أسعار الأجهزة الذكية الجديدة في السوق وأزمة كورونا، حيث اختلفت أولويات أوجه الإنفاق للمستهلكين خلال تلك الفترة.

وأوضح المهدى في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مبيعات الأجهزة الذكية عادة ما تنخفض خلال تلك الفترة سنويا ولكن التأثير هذا العام أكبر بسبب تداعيات الجائحة وارتفاع أسعار الأجهزة، متوقعا تعافى السوق في النصف الثاني من فبراير المقبل.

ويصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 96.16 مليون بنهاية أغسطس 2020 مقارنة بنحو 95.55 مليون بنهاية يوليو 2020 و94.76 فى أغسطس 2019.

فيما وصل عدد مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول إلى نحو 42.51 مليون مستخدم فى اغسطس 2020 مقارنة بنحو 42.15 مليون فى يوليو 2020 ونحو 37.97 مليون مستخدم فى اغسطس 2019، فى حين وصل عدد مستخدمو اليو اس بى مودم إلى نحو 2.12 مليون فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 2.18 مليون فى يوليو 2020 و2.87 مليون فى أغسطس 2019.