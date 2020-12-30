شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تكشف عن نسخة مطلية بالذهب الخالص من سماعات AirPods Max "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة كافيار Caviar الروسية والمعروف عنها تصميم نسخ مماثلة للهواتف الأكثر شعبية مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة، عن نسخة خاصة من سماعات AirPods Max مطلية بالذهب الخالص، والتى تأتى بسعر 108 ألف دولار.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة فمن المنتظر أن يتم إطلاق السماعة خلال العام المقبل 2021، على أن تتوفر باللون الأبيض والأسود، مع ملاحظة أن السماعة قد تباع بشكل حصري، فيما قالت الشركة إن تصميم الذهب الخالص "يبدو أنيقاً ويركز على حالة المالكين وذوقهم الرفيع"، وذلك في إشارة إلى نيتها توجيه المنتج إلى الأشخاص "الراغبين بالبقاء على القمة دائماً".

يذكر أن الشركة في وقت سابق طرحت نسخة من سماعات أبل اللاسلكية "إير بودز برو" مرصعة بالذهب، وعرضت الشركة السماعات الفاخرة التى يقدر ثمنها بـ67 ألف دولار تقريبا، كما يقدر وزنها أثقل بنسبة 75% مقارنة بالسماعات البلاستيكية وعيار الذهب 18 قيراطا، كما طرحت الشركة أيضا عن نسخ من هواتف iPhone 12 Pro و12 Pro Max تحمل اسم Jobs 4، وهى هواتف مستوحاة من المؤسس المشارك لشركة أبل ستيف جوبز، وتمتلك تصميم مستوحى من تصميم هاتف أيفون 4، لكن تأتى مع أحدث تقنيات سلسلة هواتف iPhone 12.

فيما يعد The Jobs 4 Black هو الإصدار الأقل سعرًا، ويبدأ من 6500 دولار، يأتى بعد ذلك الإصدار The Jobs 4 White، الذى يبلغ سعره أكثر من 7000 دولار، مع لوحة خلفية مصنوعة من مادة G-10 وشعار أبل من الفضة عيار 925.