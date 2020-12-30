شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "الشحن التكيفى" لمستخدمى الهواتف الذكية من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة جوجل عددا من المميزات الجديدة لأجهزة "بيكسل" والتى يأتى على رأسها ميزة "الشحن التكيفي" الجديدة، بحسب ما ذكرته الشركة في مدونتها الرسمية، حيث تساعد هذه الميزة في الحفاظ على صحة البطارية بمرور الوقت، وذلك من خلال التحكم الديناميكي في سرعة شحن الهاتف.

ميزة الشحن التكيفي: وبحسب جوجل، تهدف هذه الميزة إلى شحن هاتفك ببطء طوال الليل للحفاظ على صحة البطارية على مدار فترة زمنية بدلاً من شحنه في أسرع وقت ممكن، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور بطارية الجهاز بسرعة أكبر، كما تشحن هذه الميزة هاتفك بشكل ثابت على مدار عدة ساعات بدلاً من شحنه بأسرع ما يمكن للوصول إلى نسبة 100 في المئة.

ونظرا لأن الهاتف لن يتم استخدامه لفترة طويلة، فلن ينزعج المستخدم من المدة التي يستغرقها الشحن بالكامل، لكن في نفس الوقت فإن الشحن التكيفي يعمل فقط في ظل معايير معينة، فبحسب شركة جوجل، فإنه يجب أن يكون لدي المستخدم منبه نشط مضبوط في وقت ما بين الساعة 5 و 10 صباحًا حتى تعمل الميزة.

كما يجب أيضا وضع هاتفك على الشاحن بعد الساعة 9 مساءً، وفي حالة عدم فعل الخطوات السابقة، فلن يتم تشغيل ميزة الشحن التكيفي وسيتم شحن جهازك بشكل طبيعي.