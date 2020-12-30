تكنولوجيا: Vivo Y20A ينطلق في السوق الهندي بكاميرة ثلاثية وبطارية بقدرة 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo رسمياً اليوم في السوق الهندي عن هاتف Vivo Y20A الذي ينطلق بشاشة Halo iView، ورقاقة معالج Snapdragon 439، مع كاميرة ثلاثية وبطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف Vivo Y20A بشاشة Halo iView بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

مواصفات هاتف Vivo Y20A

شاشة LCD بحجم 6.51 إنش وجودة عرض HD بلس أو بدقة 1600 في 720 بيكسل، مع أبعاد 20:9

معالج Snapdragon 439 ثماني الأنوية مع كرت شاشة Adreno 505

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي microSD

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة Funtouch OS 11

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفلاش LED مع فتحة عدساتf/2.2، يدعم التركيز التلقائي PDAF، بينما يدعم المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل عمق التصوير، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro عند 4سم وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8

قياسات الهاتف 164.41 في 76.32 في 8.41مم، مع وزن 192 جرام.

مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف

مدخل 3.5مم للسماعات

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz أو 5GHz، يدعم البلوتوث 5، منفذ micro USB

بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن 10W.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف Vivo Y20A بألوان الأزرق والأبيض، على أن يتوفر على موقع الشركة في الثاني من يناير المقبل.

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