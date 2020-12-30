تكنولوجيا: ابل تسجل براءة إختراع للوحة مفاتيح بتصميم جديد لأجهزة Mac

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة ابل براءة إختراع جديدة للوحة مفاتيح جديدة لأجهزة Mac، والتي تتميز بتصميم قابل للتكوين، مع شاشات مصغرة لتحديد مهام المفاتيح.

تقدمت شركة ابل بطلب لتسجيل براءة إختراع في مكتب براءات الإختراع في الولايات المتحدة، حيث طورت شركة ابل تصميم جديد في لوحات المفاتيح، يتميز بتصميم ديناميكي في الملصقات يدعم التغيير وفقاً لمهام المستخدم.

وتأتي براءة إختراع ابل في لوحات المفاتيح بتصميم يحاكي “Touch Bar” في أجهزة MacBook Pro، لكن كبديل لتغيير المهام على شريط اللمس فقط، تدعم لوحة مفاتيح ابل في براءة الإختراع بشكل كامل تغيير تخطيط ومهام المفاتيح، أو تغيير اللغة، وأيضاً تكشف عن الإجراءات الخاصة بالمفاتيح عند إستخدام برامج التحرير.

أيضاً من المتوقع أن تتضمن لوحة المفاتيح شاشة OLED، أو نوع أخر من شاشات العرض التي تتوافق مع تصميم لوحة المفاتيح، كما تشير التوقعات إلى أن المفاتيح مصممة من السيراميك، أو الزجاج أو الياقوت أو المعدن.

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي هذا التصميم إلى زيادة تكلفة إنتاج لوحة المفاتيح في أجهزة حاسب ابل، من جانب أخر مازالت لوحة المفاتيح في مراحلها الأولية لذا قد لا تنتقل إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

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