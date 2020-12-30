تكنولوجيا: أفضل التطبيقات المرشحة لمستخدمي هواتف الأيفون الجديدة في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على أفضل تطبيقات 2020 المرشحة لمستخدمي هواتف الأيفون الجديدة، والتي يمكن أن تقدم الدعم الأفضل لمستخدمي هواتف الأيفون.

تضم القائمة التي نستعرضها اليوم عدد 13 تطبيق لدعم مستخدمي هواتف الأيفون الجديد، والتي يمكن أن تكون بديل جيد لتطبيقات ابل الإفتراضية المثبتة مسبقاً.

تطبيق WIDGETSMITH

يدعم تطبيق Widgetsmith المستخدمين في تخصيص واجهة المستخدم في iOS 14 بمجموعة من الأدوات والرموز التي تدعم المستخدم بكفاءة وآداء أفضل، كما تأتي بأسلوب جديد لإعداد وتخصيص رموز التطبيقات.

أيضاً يتيح تطبيق Widgetsmith للمستخدمين إضافة الصور للواجهة، والنصوص، أو الإقتباسات، لذا سيدعم التطبيق المستخدم في تخصيص هاتف الأيفون الجديد وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

تطبيق LIBBY

هو تطبيق مخصص لدعم المستخدم في الوصول إلى الكتب الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت، حيث يتيح التطبيق إستعارة الكتب الإلكترونية عبر هاتفك، أو إستعارة الكتب الصوتية مجاناً عبر الهاتف، كما أن التطبيق يدعم المستخدم بقراءة رقمية مميزة لا تحتاج إلى جهاز مخصص.

تطبيق TIKTOK

يعد تطبيق TikTok الأكثر شعبية بين تطبيقات الفيديو على منصة iOS، حيث صمم التطبيق مع خوارزمية تعمل على تحديد مقاطع الفيديو المفضلة للمستخدم وعرضها في البداية، كما أن التطبيق الترفيهي يجمع للمستخدمين عدد لا نهائي من مقاطع الفيديو التي تثير إهتمام المستخدمين.

تطبيق TWEETBOT

يعمل تطبيق Tweetbot على عرض التغريدات الخاصة بالصفحات التي يتابعها المستخدم في البداية، حيث تظهر التغريدات بترتيب النشر، كما تختفي الإعلانات الترويجية من التطبيق، ويتضمن التطبيق مجموعة مميزة من الفلاتر التي تتيح إيفاف الصوت لغلق الصوتيات الغير مرغوب فيها، أيضاً لا يأتي التطبيق بإشعارات أو تنبيهات للعودة للتطبيق من جديد.

تطبيق PAPRIKA RECIPE MANAGER

يدعم تطبيق Paprika المستخدمين بمشاركة الروابط الخاصة بأفضل وصفات الطبخ على شبكة الإنترنت، كما يتيح للمستخدمين سحب التفاصيل الخاصة بالوصفات من مكونات، وطريقة تحضير، وأيضاً طريقة التقديم، لذا سيجد المستخدم مجموعة لا نهائية من الوصفات المميزة.

تطبيق HALIDE CAMERA

تأتي الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون بخوارزمية تعمل على تحسين كفاءة عرض وجودة الصور، حيث ترتكز الخوارزمية على تقنية الذكاء الإصطناعي لإنتاج صور مثالية.

ويقدم تطبيق Halide لمستخدمي هواتف الأيفون تجربة إحترافية وبمستوى أعلى في التصوير، حيث يعمل على دفع آداء الكاميرة في هواتف الأيفون وإستخدام إمكانيات الهاتف بآداء أفضل.

أيضاً يدعم التطبيق واحدة من مميزات هاتف iPhone 12 Pro الجديد الذي يدعم تنسيق ProRAW في التصوير، وهي ميزة تدعم محترفي التصوير في رفع مستوى جودة الصور، ويتاح التطبيق للمسخدمين بإشتراك سنوي.

تطبيق DARKROOM

يعد تطبيق Darkroom أحد أفضل تطبيقات تحرير الصور المتاحة للمستخدمين في متجر التطبيقات، كما يدعم تطبيق تنسيق RAW، وProRAW، أيضاً يتيح التطبيق تحرير الصور في مجموعات، ويقدم التطبيق مميزات إضافة بإشتراك شهري.

تطبيق AUTHY

يدعم تطبيق Authy حماية حسابات المستخدم على شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق المصادقة المزدوجة، حيث يتيح التطبيق حماية رموز المصادقة في حسابات المستخدم على شبكة الإنترنت، ويعمل التطبيق على حفظ وتخزين رموز المصادقة للتسجيل في حسابات المستخدم.

تطبيق LASTPASS / 1PASSWORD

تعد تطبيقات LastPass و 1Password من أفضل تطبيقات الحماية المتاحة في متجر التطبيقات للمستخدمين، حيث تعمل على دعم المستخدم في إدارة وتنظيم كلمات المرور، مع حفظ كلمات المرور الخاصة بالحسابات المختلفة كبديل لإستخدام كلمة مرور واحدة لكافة الحسابات.

تطبيق مايكروسوفت OUTLOOK

تقدم ابل تطبيق Mail وهو تطبيق البريد الإفتراضي المتاح مسبقاً على هواتف الأيفون، إلا أن واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق لا تقدم تجربة سلسة، كما أن تطبيق Gmail لا يدعم المستخدم بتجربة قوية لذا يعد تطبيق Outlook الإختيار الأمثل لمستخدمي هواتف الأيفون الجديدة.

ويتميز تطبيق Outlook بواجهة مستخدم سريعة، ويمكن للمستخدمين إستبدال تطبيق ابل الإفتراضي بتطبيق Outlook في تحديث iOS 14.

تطبيق GOOGLE MAPS

تقدم ابل تطبيق Maps بتجربة جيدة للمستخدمين، إلا أن تطبيق خرائط جوجل يعد الإختيار الأفضل دائماً للمستخدمين، حيث يدعم تطبيق خرائط جوجل المستخدمين بتجربة أفضل في توجيه المستخدم في الطرق المختلفة، وتحديد المسارات.

تطبيق VENMO

يدعم تطبيق Venmo المستخدمين سلسة وآمنة في الدفع حيث يأتي بتجربة أفضل من خدمة Apple Pay، كما يدعم العمل مع أجهزة أخرى إلى جانب هواتف الأيفون.

تطبيق GOOGLE PHOTOS

تقدم ابل Apple Photos وهو تطبيق الصور الإفتراضي، حيث تنتقل الصور التي يتم إلتقاطتها بهاتف الأيفون إلى التطبيق الإفتراضي مباشرة، أيضاً تتجه جوجل إلى إنهاء ميزة التخزين الغير محدود في Google Photos بدءاً من شهر يونيو 2021، لذا لن يتم تخزين كافة الصور ومقاطع الفيديو بشكل مجاني لاحقاً.

إلا أن صور جوجل تقدم سعة تخزين 15 جيجا بايت، وهي سعة أكبر مما تقدم ابل في تطبيق الصور، حيث تأتي السعة التخزينية من ابل 5 جيجا بايت.

تطبيق FANTASTICAL

يعد تطبيق Fantastical بديل أكثر كفاءة لتطبيق التقويم الإفتراضي من ابل Calendar، حيث يتوفر التطبيق بشكل مجاني، كما يقدم واجهة مستخدم تدعم المستخدمين بشكل أفضل، مع دعم إضافة التواريخ وأيضاً المواقع بشكل تلقائي للأحداث.

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