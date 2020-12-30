«واتساب» يستعد لتقديم مفاجآت لمستخدميه في 2021

ذكر تقرير نشره موقع "The News"، أن تطبيق المحادثة الأشهر في العالم "واتساب WhatsApp"، يستعد لطرح عدداً من الخصائص والتعديلات الجديدة لمستخدميه مع حلول عام 2021.

وبحسب ما ذكره الموقع، فإن مستخدمو إصدارات واتساب على الهواتف المحمولة أو نسخة الويب سيستقبلوا 3 تعديلات جديدة اعتباراً من الثامن من فبراير 2021، وهي:

1. المكالمات الصوتية والمرئية:

سيطلق واتساب ميزتي إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب "WhatsApp Web"، والمتاحة حاليا لإصدارات أنظمة تشغيل الهواتف الذكية أندرويد وios.

وبحسب موقع WABetaInfo، ستحتوي الميزة الجديدة على رمزين لأزرار مكالمات الصوت والفيديو لنسخة سطح المكتب والتي تظهر في الأعلى بجوار اسم جهة الاتصال مباشرةً.

2. لصق الصور والفيديوهات:

ستصبح عملية مشاركة الصور سهلة إلى حد ما على "واتساب" خلال العام القادم 2021، حيث سيكون بإمكان مستخدمى آيفون "نسخ" الصور أو الفيديوهات من مكتبة الصور و"لصقها" مباشرة في شريط المحادثة.

3. سياسة الخصوصية:

سيطلب من مستخدمي "واتساب" الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق في عام 2021، وفي حال عدم الموافقة سيجري حذف الحساب، وفقا لما ذكره موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب.