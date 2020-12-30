شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزان ذكى يراقب 11 مقياس رئيسى فى الجسم منهم الدهون والعضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة KAMTRON موازين ذكية جديدة يمكنها مراقبة 11 مقياسًا رئيسيًا للجسم بما في ذلك دهون الجسم وكتلة العضلات، فإنها موازين دقيقة لمدى جودة أدائك ومدى تناغم وشكل جسمك، كما تمكنت من تخصيص الميزان للاستخدام الشخصى من خلال تكلفة أقل من 25 جنيهًا إسترلينيًا.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوجد أيضًا تطبيق مضمن حتى تتمكن من تسجيل تقدمك والبقاء على المسار الصحيح، حيث سيقدم التطبيق رسومًا بيانية تفصيلية توضح تقدمك.

ويتزامن هذا الجهاز الجديد مع أجهزة Apple Health و Fitbit Fit و Google Fit، بحيث يمكنك الوصول إلى بياناتك أينما كنت، حتى من ساعتك الذكية، ويسمح لك بإضافة عدة مستخدمين حتى تتمكن أنت وعائلتك من استخدامه بحسابات مختلفة.

ويقدم الجهاز مثل هذه البيانات التفصيلية بدقة في حدود 0.1 كجم، كما أنه سهل الاستخدام، فكل ما عليك فعله هو أن تخطو على الميزان حافي القدمين، وتنقل الأقطاب الكهربائية الموضوعة تحت كل قدم تيارًا كهربائيًا غير ضار ومنخفض المستوى عبر جسمك.

تمر الإشارة عبر الكتلة الخالية من الدهون بسرعة، بينما تعمل الدهون على إبطاء التيار، مما يسمح لها بتقدير مقدار الدهون في جسمك والجزء الذي يمثل الكتلة الخالية من الدهون.

ويراقب الميزان الوزن، مؤشر كتلة الجسم، نسبة الدهون في الجسم، نسبة كتلة العضلات، الماء، العمر الأيضي، معدل الأيض الأساسي (BMR)، الدهون الحشوية، العضلات الهيكلية، كتلة العظام والبروتين.

وجدير بالذكر أن معدل الأيض الأساسي هو مقياس رئيسي في فقدان الوزن، حيث يخبرك بعدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة، وإذا كنت تريد أن تفقد الدهون، فأنت بحاجة إلى استهلاك سعرات حرارية أقل من معدل الأيض الأساسي، حتى يحرق جسمك مخزون الدهون الخاص به.