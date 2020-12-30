تكنولوجيا: Vivo تستعد للإعلان عن هاتف iQOO 7 في 11 من يناير برقاقة Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Vivo يوم 11 من يناير لكشف النقاب رسمياً عن هاتف iQOO 7، ولقد أكدت الشركة في إعلان تشويقي نشر اليوم على أن هذا الإصدار ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 888.

ينطلق في السوق الصيني خلال الشهر المقبل إصدار جديد من الهواتف الذكية المميز بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 888، حيث تقدم Vivo هاتفها الجديد iQOO 7.

ويدعم هاتف iQOO 7 ذاكرة عشوائية LPDDR5، كما يأتي بسعة تخزين UFS 3.1، ولقد ظهر هاتف iQOO 7 في صور رسمية خلال الأسبوع الماضي، حيث كشفت الصور عن إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع تصميم BMW للإصدار الخاص من الهاتف.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف iQOO 7 يأتي بجودة عرض FullHD Plus، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال الشهر المقبل لمزيد من النفاصيل عن هذا الإصدار.

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