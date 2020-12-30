تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف Mi 11 بخوارزمية BlinkAI لدعم النمط الليلي في تسجيل الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شاومي فيديو تشويقي تستعرض من خلاله آداء خوارزمية BlinkAI في دعم هاتف Mi 11 في نمط تسجيل الفيديو الليلي.

كشفت شركة شاومي النقاب مؤخراً عن هاتف Mi 11، وهو أول إصدار ينطلق برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 888، كما قدمت شاومي العديد من التحسينات مع آداء أسرع في تطبيقات الذكاء الإصطناعي.

ويأتي هاتف Mi 11 بخوارومية BlinkAI، وهي برمجيات للتعلم العميق تعمل على دعم الهاتف في النمط الليلي في تسجيل الفيديو.

ولقد نشرت شاومي فيديو ترويجي تستعرض من خلاله آداء خوارومية BlinkAI في تسجيل الفيديو في الظلام، كما كشف الفيديو الترويجي عن الإختلاف بين نمط fusion التقليدي في التصوير ونمط شاومي الليلي مع خوارزمية BlinkAI التي تستخدم تقنية الذكاء الإصطناعي لمحاكاة ما تراه العين بدقة أعلى.

ومن المقرر أن تعمل خوارزمية BlinkAI على تحسين تفاصيل الفيديو في أجزاء من الثانية، لتوضح ألوان وصورة أكثر حيوية في الفيديو.

يذكر أن شاومي قدمت هاتف Mi 11 بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وحجم 1/1.33 في الكاميرة الخلفية، ويؤكد الفيديو التشويقي على كفاءة عمل معالج Snapdragon 888 في معالجة البيانات من المستشعر.

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