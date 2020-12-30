شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيك توك" تودع 2020 بأكبر احتفالية مع مستخدميها فى الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ● يشارك فى الاحتفال نجوم الفن والكرة ويُحيه السوبر ستار محمد حماقى

شهد عام 2020 ظروفا صعبة فى جميع دول العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، والتى أدت إلى اتجاه كثير من الدول لفرض إجراءات احترازية مشددة، وحجر صحى لعدة أشهر متتالية.

لذلك قررت تيك توك واستمرارا لدورها فى إدخال البهجة على مستخدميها إقامة احتفالية خاصة ومميزة احتفالا بنهاية عام 2020، لإدخال البهجة على مستخدميها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشاركتهم احتفالات العام الجديد، وتحمل الاحتفالية اسم 2021 Make A Wish، وذلك يوم 31 ديسمبر 2020، حيث يبدأ الحفل فى الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويتضمن العديد من الفقرات أولها فيديو تشويقى، وعروض ضوئية متميزة، تضىء بها تيك توك كل من أهرامات الجيزة وبرج خليفة بإمارة دبى.

وتشارك تيك توك المستخدمين بالعد التنازلى لبداية العام من خلال حفل للسوبر ستار محمد حماقى يحيه من الأهرامات بدون تواجد للجمهور، كما يُحى كل من النجم سيف نبيل والنجمة بلقيس حفلا آخر من إمارة دبى.

يأتى بعد ذلك الفقرة الأحب لمعظم جمهور التيك توك وهى العروض الكوميدية، تبدأ بعرض من قبل الفنان شادي ألفونس، يتبعه عروض كوميدية أخرى.

أما لعشاق كرة القدم، فسيتم دعوة 2 من لاعبى كرة القدم فرى ستايل لتقديم فقرات مهارية، يليها حفل توزيع جوائز TikTok Rising Stars والأداء الخاص، والتى يتم استضافتها من قبل مقدمى TikTok من الاستوديو الخاص في دبي للإعلان عن الفائزين، إذ سيحصل الفائزون الخمسة الأوائل على أداء خاص في حفلة رأس السنة، وهناك أيضا جوائز TikTok Hero ، الذين تضمهم صورة مجمعة تعرض المرشحين، يليها إعلان الفائزين، وفي النهاية سيكون بث مقطع فيديو قصير مجمّع لشكر جميع الفائزين، ثم فى ختام الاحتفالية سيتم عرض فيديو يستعرض أفضل ما تم تقديمه من محتوى على تيك توك خلال 2020.

وخلال العام الجديد 2021 تُجدد "تيك توك" التزامها تجاه مستخدميها، بأن تكون دائما منصتهم الأولى التي يمكنهم من خلالها إبراز إبداعهم من خلال توفير أدوات سهلة وبسيطة لخلق محتوى جذاب ومتنوع، وأن تكون وسيطهم للتواصل مع نجومهم المفضلين وتقضية الأوقات الممتعة.