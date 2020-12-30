شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحيفة إسبانية: شركات التكنولوجيا تجنى 600% أرباحا فى 2020.. وتيك توك بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت شركات التكنولوجيا أرباحا خالية فى عام 2020، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا، وإجراءات العزل والحبس وإغلاق المدارس والتعليم عن بُعد، مما جعل هناك الحاجة إلى مكالمات الفيديو والبحث عن المتعة داخل المنزل لتجنب الإصابة بوباء كورونا، وجعلت العديد من تطبيقات الويب ضرورية.

وقالت صحيفة "خيستون" الإسبانية فى تقرير لها إن، عام 2020 سيكون عاما لا ينسى بالنسبة للعديد من الشركات التكنولوجية حيث أنها الشركات الوحيدة التى حققت نجاحا وأرباحا بنسبة 600%، فيسبوك (35٪)، أمازون (67٪)، آبل (68٪).

ازدهرت أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل كما لم يتوقعوا أبدًا، هكذا كان الأمر بالنسبة لشركات التكنولوجيا في عام 2020، وتولت تطبيقات مثل تيك توك وزووم.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة Slack، أداة اتصال - محادثة مصممة لبيئات العمل - شهدت أيضًا طفرة بسبب القيود المفروضة في عام 2020 وانتقلت من 12.5 مليون مستخدم يوميًا إلى أكثر من 44 مليون، تم شراؤها مؤخرًا بواسطة Salesforce قبل بضعة أشهر فقط 27000 مليون دولار أمريكي.

وفقًا لتقرير صادر عن App Annie ، والذي فحص التطبيقات عالميًا بين يناير ونوفمبر من هذا العام ، كان تيك توك TikTok هو التطبيق الأكثر تنزيلًا، وحافظ فيسبوك Facebook على مستواه بين الأدوات مع أكثر المستخدمين نشاطًا وأصبح Tinder تيندر التطبيق الأكثر استخدامًا.

ونشرت المفوضية الأوروبية مجموعة من السياسات الأولية التي من شأنها أن تجبر الشركات على تغيير ممارساتها التجارية. إنه يمثل أكثر الجهود التشريعية جرأة لكبح شركات مثل أمازون وآبل وجوجل وفيسبوك حتى الآن، وفقًا لخبراء الصناعة "، حسبما قالت قناة سى إن إن على نسختها الإسبانية.

في الولايات المتحدة ، تشرح وسائل الإعلام، "أطلقت الحكومة الفيدرالية والولايات دعاوى قضائية تاريخية ضد الاحتكار ضد جوجل وفيسبوك.