شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف الأيفون المفضلة لدى الأمريكيين.. والأندرويد فى المركز العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال أيفون قادرًا على جذب مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، فوفقًا لأحدث البيانات من مركز التحليلات السوقيةFlurry Analytics ، كان أيفون 11 هو الجهاز الأكثر نشاطًا في عيد الميلاد، وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي يحتفظ فيها أيفون 11 بمركزه الأول، حيث يسلط التقرير الضوء أيضًا على أن التنشيط لـ أيفون 11 كان أعلى بنسبة 5٪ من متوسط الأيام السبعة بين 18 و24 ديسمبر.

وبحسب موقع TOI الهندى، كشف التقرير أيضًا أنه من بين أفضل 10 هواتف ذكية تم تنشيطها في يوم عيد الميلاد 2020 ، تسعة منها كانت أبل أيفون، فيما كان المركزين الثاني والثالث في القائمة من نصيب أيفون XR وأيفون 12 Pro Max على التوالي.

وقد تم إطلاق أيفون 12 مؤخرًا ، وأطلق العام الماضي أيفون 11 Pro Max في المرتبة الرابعة والخامسة في القائمة، وكانت أجهزة أيفون SE وأيفون 12 Pr وأيفون 8 Plus وأيفون 8 هي أجهزة أيفون الأخرى الموجودة في القائمة، أما الجهاز الوحيد غير التابع لشركة أبل في القائمة هو LG K30 الذي جاء في المرتبة 10.

ووفقًا لـ Flurry Analytics ، "شهد جهاز أيفون SE ، وكذلك LG's K30 أكبر زيادة في يوم الكريسماس مقارنةً بمتوسط السبعة أيام السابقة، بزيادة 34٪ و181٪ ، على التوالي، حيث كان المستهلكين الأمريكيين أكثر حساسية للسعر في موسم العطلات هذا".

لكن في نفس الوقت نجد أن أيفون 12 mini الرائد غائبًا بشكل ملحوظ عن قائمة هذا العام، والذي يجلب مميزات أيفون 12 ، في جهاز أصغر ، مع خصم 100 دولار فقط مقارنة بجهاز أيفون 12 ، ومع ذلك ، فإن النسخة المصغرة لم تلفت انتباه المستهلكين بعد ".