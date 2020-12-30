تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy F12 في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حققت شركة سامسونج أرقامًا كبيرة مع سلسلة هواتف Galaxy A و Galaxy M خلال عامي 2019 و 2020، كما إحتلت الشركة المركز الأول في سوق الهواتف الذكية في الهند بعد سنوات من المنافسة مع شاومي.

ولقد قررت سامسونج خلال الفترة الأخيرة إطلاق سلسلة جديدة تعرف بهواتف Galaxy F، حيث تستهدف هذه السلسلة التركيز على الكاميرة بشكل خاص، ولقد كان هاتف Galaxy F41 أول إصدار للشركة، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد في السوق الهندي قريباً.

ولقد ظهر هاتف Galaxy F12 بنموذج رقم SM-M12FG/DS على صفحة الدعم الخاصة بموقع سامسونج على شبكة الإنترنت في الهند. وتشير القائمة إلى إطلاق وشيك للهاتف في الهند. ومع ذلك، قد يلاحظ البعض أن هاتف F12 هو في الواقع هاتف Galaxy M12 الذي أعيد تسميته.

ستطلق سامسونج هاتف Galaxy M12 في الأسواق العالمية، وسيصل Galaxy F12 إلى الهند. ولكننا لسنا متأكدين من سبب تبني سامسونج لمثل هذه الاستراتيجية في السوق الهندي، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها شركة تقوم بذلك. فإن شاومي، على سبيل المثال، لديها مجموعة من الهواتف الذكية بأسماء مختلفة حسب كل السوق.

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