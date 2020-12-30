'سامسونغ' تكشف ما سبّبته الجائحة لمبيعاتها!

ونقل موقع "تايمز نيوز ناو" عن الشركة قولها إنّها ولأول مرة منذ 9 سنوات، لم تصل لحاجز مبيعات 300 مليون هاتف في عام 2020.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أنّها في الربع الثالث من عام 2020، حققت مبيعات لهواتفها وصل إلى 189 مليون هاتف، وهو أفضل رقم حققته "سامسونغ" هذا العام.



أما في الربع الأخير فكان إجمالي ما حققته "سامسونغ" من مبيعات وصل إلى 270 مليون هاتف، وهو أقل بنحو 30 مليون هاتف عن حاجز الـ300 مليون هاتف.

وتوقعت "سامسونغ" انتعاشة في المبيعات خلال عام 2021، حيث أشارت إلى أنها تتوقع حتى الآن مبيعات بنحو 307 مليون هاتف، ولكن هذا مرتبط أيضا بتطورات الجائحة.

وتستعد الشركة الكورية لأن تطلق مجموعة هواتف جديدة في كانون الثاني ضمن سلسلة هواتف "سامسونغ غلاكسي إس 21".