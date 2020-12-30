باحترافية عالية.. روبوتات تستعرض مهاراتها في الرقص احتفالاً بالعام الجديد

استعرضت شركة "بوسطن داينامكس" قدراتها من خلال تقديم روبوتات ترقص احتفالاً بالعام الجديد.

ونشرت الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" فيديو ترفيهي يظهر مجموعة من الروبوتات وهي ترقص على أنغام أغنية ?Do You Love Me، احتفالأً بالعام الجديد 2021.

وضمت المجمموعة اثنين من الروبوتات الشبيهة بالبشر "أطلس"، وروبوت كلب "سبوت" ونموذجا آخر على عجلات.

وأظهر الفيديو اتقان الروبوتات العديد من حركات الرقص الاحترافية التي يقوم بها البشر.

وبحسب وسائل إعلامية، فإن الروبوتات أتقنت ايضاً الجري وفتح الأبواب وغسل الأطباق.

وبحسب تقارير، فإن "بوسطن داينامكس" قررت نشر هذا الفيديو الترفيهي لإغراء شركة "هيونداي موتورز" التي تنوي الاستحواذ على 80% من أسهم الشركة.

ولفتت التقارير إلى أن شركة "بوسطن داينامكس" لم تجني أي أرباح من منتجاتها، مشيرة إلى أن المنتج الوحيد المعروض للبيع تجارياً هو robo-dog و ثمنه 75 الف دولار.