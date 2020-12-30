شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات Boston Dynamics تحتفل بالعام الجديد بالرقص “Do You Love Me”.."فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك روبوتات Boston Dynamics الكثير من المهارات، بما في ذلك رشاقتها العالية، وقدرتها على ممارسة رياضة الباركور، لكن فيديو جديد نشرته الشركة للاحتفال بالعام الجديد كشف أنه يمكنها الرقص أيضا ، حيث ظهر روبوت "أطلس" التابع لها، إضافة إلى مجموعة من الروبوتات الأخرى بما في ذلك Spot وHandle، يرقصون على أغنية “Do You Love Me”.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فهذه ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها روبوت Boston Dynamics يرقص بأطرافه على نغمة كلاسيكية، ففي عام 2018 ، شاركت شركة SoftBank الفرعية آنذاك مقطع فيديو لرقصة الروبوت Spot على أغنية Uptown Funk.

ولعل مشاهدة المقطعين على التوالي يسلط الضوء على المدى الذي وصلت إليه روبوتات الشركة في غضون عامين قصيرين، حيث كانت الرقصة التي رأيناها تتألق في عام 2018 مثيرة للإعجاب ، لكنها لم تكن مماثلة فى الرقص مثل نظيرتها لعام 2020.

وفي الفيديو يظهر الروبوت Atlas ، وهو روبوت شبيه بالإنسان له جسم مصنوع من الألمونيوم والتيتانيوم، ويبلغ طوله 1.5 م ووزنه 80 كجم، ولديه 28 مفصل كلها تعمل بنظام هيدروليكي متكامل، وهو مجهز بنظامين للرؤية، ويتم التحكم بكلا النظامين بواسطة جهاز كمبيوتر موجود فيه - ولديه أطراف يمكنها أداء أي مهام بشرية لنقل الأشياء وتحريكها، كما يمكنه تسلق الحوائط والدفاع عن نفسه.

أما الروبوت الثاني الذى يظهر في الفيديو، فهو روبوت الكلب الشهير Spot mini والذى يتميز باللون الأصفر، وهو من الروبوتات متعددة الاستخدام بما في ذلك فتح الأبواب والمراقبة بالكاميرات والمساعدة في الأعمال المنزلية والوصل إلى المناطق الصعبة والخطرة بكل سهولة.

كما ظهر أيضا روبوت Handle والذى يستخدم في الأساس لنقل البضائع داخل المخازن، كما أنه قادر على تصنيف المنتجات والتعرف عليها ونقلها لأي مكان حسب برمجته، هو مزود بجهاز كمبيوتر متقدم قادر بخوارزمية Deep Learning من معالجة المعلومات والتعامل معها بسرعة كبيرة.