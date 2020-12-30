شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكى يقاضى الشرطة لاعتقاله بالخطأ بسبب تقنية التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام رجل من ولاية نيو جيرسي بمقاضاة بلدة "وودبريدج" وقسم الشرطة التابع لها بعدما تم القبض عليه عن طريق الخطأ، بعد مطابقة غير صحيحة من تقنية "التعرف على الوجه"، حيث أمضى نجير باركس 10 أيام في السجن العام الماضي، بما في ذلك أسبوع في "الحبس الانفرادي الوظيفي" ، بعد حادث سرقة من متجر في يناير.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فبعد استدعاء الضباط إلى هامبتون إن في وودبريدج ، قدم لهم السارق المزعوم رخصة قيادة من ولاية تينيسي، والتي قرروا أنها مزورة، وعندما حاولوا إلقاء القبض عليه بعد اكتشاف ما يبدو أنه كيس من الماريجوانا في جيبه، هرب الرجل في سيارته المستأجرة، وقال أحد الضباط إنه اضطر للقفز بعيدًا عن الطريق وإلا فسيصاب.

وقامت الوكالات الحكومية التي لديها إمكانية الوصول إلى أنظمة التعرف على الوجه بتحليل الصورة من الترخيص ووجدوا تطابقًا واضحًا في هوية "باركس" والذي كشف فى نفس الوقت بأنه لم يسبق له قيادة سيارة أو ذهب إلى وودبريدج، وكان قادرًا على إثبات أنه كان يرسل نقودًا في صيدلية على بعد 30 ميلاً وقت وقوع الحادث، لكن تم رفض قضيته في نوفمبر من العام الماضي بعد أن أنفق أكثر من 5000 دولار للدفاع عن نفسه.

وقد أدين باركس مرتين بتهم مخدرات وكان من الممكن أن يواجه عقوبة طويلة في جناية ثالثة، حيث إنه يقاضي بتهمة الاعتقال الباطل والسجن الباطل وانتهاك حقوقه المدنية.

وتعد هذه هي الحالة الثالثة المعروفة لمطابقة التعرف على الوجه الزائفة التي أدت إلى اعتقال غير مشروع في الولايات المتحدة، حيث أن الأشخاص الثلاثة في قلب هذه الحالات هم جميعهم من الرجال السود، وقد وقع الحادثان الآخران في منطقة ديترويت ، مما يشير إلى أن هذه ليست قضية محلية، فيما رفع أحد هؤلاء الرجال ، مايكل أوليفر ، دعوى قضائية على مدينة ديترويت والمحقق في قضيته.

قال ناثان فريد ويسلر، كبير محامي الموظفين في مشروع التخاطب والخصوصية والتكنولوجيا التابع لاتحاد الحرية المدنية الأمريكي ، لـ Engadget في بيان: "لقد تقدم العديد من الأشخاص الآن بشأن تعرضهم للاعتقال غير المشروع بسبب تقنية المراقبة المعيبة والتي تنتهك الخصوصية"، وأضاف "من المحتمل أن يكون هناك العديد من الاستجوابات الخاطئة والاعتقالات وربما الإدانات بسبب هذه التكنولوجيا التي ما زلنا لا نعرف عنها، مما لا يثير الدهشة ، أن جميع الاعتقالات الثلاثة الكاذبة التي نعرفها كانت لرجال سود ، مما يوضح أيضًا كيف تضر هذه التكنولوجيا بشكل غير متناسب بالمجتمع الأسود، يجب إيقاف استخدام تطبيق القانون لتكنولوجيا التعرف على الوجوه على الفور ".