أبرز 10 منتجات وتطبيقات تكنولوجية في 2020

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - لم يمنع فيروس كورونا المستجد من استخدام التكنولوجيا والخدمات والتطبيقات التي كان لها تأثير كبير على حياة المستخدمين في عام استثنائي. نشرت شبكة “سي أن أن” قائمة بأبرز المنتجات التكنولوجيّة التي أصدرت في 2020، سواء منتجات أو تطبيقات، ننقلها إليكم هنا:

سمّاعات Bose

أحدث سماعات Bose لإلغاء الضوضاء. تبدو رائعة عند الاستماع إلى الموسيقى أو تلقي مكالمة وتهدئة المشتتات من حولكم، سواء كان ذلك نباح كلب أو كنس أو حتى ضجة أعمال بناء.

نظام “واي فاي” eero mesh

في زمن العمل والحياة داخل المنزل طوال اليوم، يحسّن النظام بشكل كبير شبكة “واي فاي” ويربط المحاور بكابل “إيثرنت”.

Garmin Forerunner 245

نظراً لعدم القدرة على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، يتيح نظام تحديد المواقع GPS المدمج في هذه الساعة الذكية تتبع الجري من دون الحاجة إلى حمل هاتف.

Poshmark

تطبيق يساعد على إعادة بيع جميع قطع الملابس التي لم يعد المستخدم يريدها أو يحتاجها.

Pixel Buds

الجيل الثاني منها، وهي عبارة عن سماعات أذن لاسلكية حقيقية ومجهزة بمساعد “غوغل”. يمكنه تعيين تذكيرات، وسؤال “غوغل” عن أي شيء، وترجمة المحادثة في الوقت الفعلي. وسوف توقف الموسيقى مؤقتاً عندما يرن جرس إنذار الدخان، أو ينبح الكلب، أو يبكي الطفل.

تطبيقا AirDoctor وThink Dirty

يعمل AirDoctor كجهاز لتنقية الهواء شديد التحمل يساعد بشكل كبير من يعانون الحساسية. وThink Dirty تطبيق مجاني يصنف المنتجات المنزلية بناءً على مدى “نظافتها”. يسهل التطبيق تجنب المواد الكيميائية مثل الفثالات والبارابين والعطور الاصطناعية التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية. هكذا يستبدل المستخدم الكثير من المنتجات ببدائل أكثر أماناً للعائلة.

1Password

يخزن تطبيق 1Password بشكل آمن جميع معلومات تسجيل الدخول لمواقع الويب المختلفة في مكان مركزي واحد، لذلك لن يضطر المستخدم إلى تذكر عشرات كلمات السر.

Peloton

دراجة ثابتة مع فصول دراسية تُعرض بطريقة مسلية، مثل خدمات مشاهدة الأفلام والمسلسلات.

مكبر صوت UE Boom

مكبر صوت يعمل بتقنية البلوتوث. يمكن استخدامه لعروض الحفلات المنزلية وسماع البودكاست أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو استراحات رقص.

مولد Honda EG2800i

مولد كهرباء قوي بما يكفي للحفاظ على عمل الثلاجة و”واي فاي” والأساسيات. يمكن أن ينقذ في لحظات الكوارث، ويساعد على البقاء على تواصل بالعالم في زمن الحجر الصحي.