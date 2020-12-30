تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y20 للعام 2021 بمعالج Helio P35 وسعر 150 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم عن هاتف vivo Y20 للعام 2021 الذي ينطلق بمعالج Helio P35، مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، وبطارية بقدرة 5000 mAh، وبسعر 150 دولار.
يتميز هاتف vivo Y20 للعام 2021 بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.
كما ينطلق هاتف vivo Y20 للعام 2021 برقاقة معالج Helio P35، مع واجهة Funtouch OS 11، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.
أيضاً يتميز هاتف vivo Y20 للعام 2021 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.
كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 10W، ويأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأبيض والأزرق كما ينطلق للبيع في سوق ماليزيا بسعر 150 دولار.
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