إليك سعر ومواصفات لاب توب Y13 القابل للطي من BMAX

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 6 ثواني

أعلنت شركة BMAX الصينية، عن طرح لاب توب Y13 قابل للطي ، خلال الأيام القادمة .

وأوضحت الشركة الصينية أن اللاب توب الجديد، يزن 1.3 كجم، يعتمد على شاشة قياس 13.3 بوصة.

وتمتاز شاشة اللاب توب بدقة وضوح 1920×1020 بيكسل، بينما ينبض بداخل اللاب توب معالج إنتل Core m7-6Y75 بسرعة 3.1 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR بسعة 8 جيجابايت، مع قرص صلب SSD بسعة 256 جيجابايت.

وتم تجهيز اللاب توب بمنفذي USB من النوع Type C، بالإضافة إلى فتحة لبطاقات ذاكرة microSD، ومنفذ لسماعة الرأس.

ويظهر الجهاز بأبعاد 307.5× 20.8 ملم وسمك 14.7 ملم، كما يعتمد على بطارية سعة 38 وات ساعة تعمل لمدة 6 ساعات، مع تدعيم لتقنيات WiFi 802.11 ac / a / b / g / n و Bluetooth 4.2.

نصيحة لحماية جهازك من الأعطال

وأوردت مجلة الحاسوب “بي سي فيلت” أنه ينبغي تنظيف الكمبيوتر من وقت لآخر للحيلولة دون تعطله.

وأوضحت المجلة الألمانية أن تنظيف صندوق الكمبيوتر يحظى بأهمية خاصة؛ حيث إن مروحة التبريد، التي تعلق بها الاتساخات، يمكن أن تؤدي إلى سخونة مفرطة في الجهاز، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي في أسوأ الأحوال إلى تعطل الجهاز بشكل تام

وشددت المجلة على ضرورة إغلاق الجهاز قبل الشروع في عملية التنظيف، مع ضرورة نزع قابس الإمداد بالطاقة الكهربائية.

وبعد فتح صندوق الكمبيوتر يمكن الاستعانة بمكنسة كهربائية على سرعة متدنية بالإضافة إلى فرشاة لتنظيف الجزء الداخلي من صندوق جهاز الكمبيوتر؛ لأن اللوحات والمكونات الحساسة الأخرى داخل الصندوق ينبغي ألا تتعرض للرطوبة. ويمكن فتح الصندوق، الذي لا يزال في الضمان، بشرط ألا يؤدي ذلك لانتهاك شروط الضمان.

وأشارت المجلة إلى أن قلب لوحة المفاتيح والطرق عليها من شأنه إزالة الاتساخات من داخلها، وللمزيد من النظافة يمكن استخدام فرشاة وقطعة قماش صغيرة مبللة بمطهر.

كما يمكن تنظيف الشاشة باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة مع منظف مخصص للشاشات، علما بأن المنظفات المخصصة للدائن البلاستيكية يمكن أن تضر بأسطح شاشات الكمبيوتر.