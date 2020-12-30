تكنولوجيا: أحدث الصور الحية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تستعرض تصميم ومواصفات سلسلة Galaxy S21 قبل الإعلان الرسمي في 14 من يناير، وتسلط أحدث التسريبات المصورة الحية الضوء على هاتف Galaxy S21 Plus.

ينطلق حدث سامسونج القادم خلال شهر يناير المقبل، حيث تكشف العملاق الكوري النقاب عن سلسلة Galaxy S21، التي تتضمن كلاً من إصدار الشركة الرئيسي مع إصدار Galaxy S21 Plus، وGalaxy S21ultra.

ويظهر هاتف Galaxy S21 Plus في الصور الحية التي نشرت مؤخراً عبر صفحة @MauriQHD على تويتر، حيث تستعرض الصور تصميم الهاتف من الجهة الأمامية والخلفية، كما يظهر الهاتف في الصور الحية قيد التشغيل.

ولقد إستعرضت التسريبات التي جاءت حتى الآن الكثير من المواصفات المرتقبة لسلسلة Galaxy S21، حيث تقدم سامسونج الإصدارات الجديدة برقاقة معالج Exynos 2100، أو برقاقة Snapdragon 888 في سوق الولايات المتحدة وكوريا، كما يدعم الهاتفين ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

كما يتميز كلاً من هاتفي Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus بشاشة AMOLED، حيث تأتي بحجم 6.2 إنش في الإصدار الرئيسي و6.7 إنش في إصدار Plus، كما يدعم الهاتفين جودة عرض FullHD Plus، مع معدل تحديث 120Hz.

أيضاً يدعم هاتف Galaxy S21 بطارية بقدرة 4000 mAh، بينما يأتي هاتف Galaxy S21 Plus بقدرة بطارية 4800 mAh، وفي إعدادات الكاميرة يأتي المسنشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بقدرة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، ويتميز مستشعر telephoto الأخير بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 ويدعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

وينطلق هاتف Galaxy S21 Ultra بحجم أكبر في الشاشة التي تتميز بحجم 6.8 إنش في شاشة Dynamic AMOLED، بمعدل تحديث تكيفي يصل إلى 120Hz، وجودة عرض QHD Plus.

أيضاً يدعم إصدار Ultra بطارية بقدرة 5000 mAh، مع كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، واثنان من مستشعرات telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل، حيث يأتي الأول لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، بينما يدعم مستشعر periscope تكبير حتى 10 مرات، كما يدعم هذا الإصدار قلم S.

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