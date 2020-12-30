شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2020 .. عام من مهمات SpaceX واختبارات المركبات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى تضمنت عمليات الإطلاق هذا العام مهمة SpaceX الفضائية المائة الناجحة بشكل عام، بالإضافة إلى 100 صاروخ من طراز Falcon 9.

لكن الأرقام الأولية تحكى جزءًا صغيرًا فقط من قصة النجاح، حيث أرسلت عمليتان إطلاق SpaceX هذا العام رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن كبسولات كرو دراجون، وهي أول مهمة مدارية مأهولة تنطلق من الولايات المتحدة منذ أن أوقفت ناسا أسطول مكوك الفضاء في عام 2011.

تم إطلاق أول رحلة من رحلات كرودارجون الرائدة، وهي مهمة اختبار تسمى Demo-2، في 30 مايو وحملت رواد فضاء ناسا بوب بهنكن ودوج هيرلي إلى المختبر المداري لمدة شهرين.

وقال جيم بريدنشتاين مدير ناسا في بيان بعد العرض مباشرة: "اليوم، تبدأ حقبة جديدة فى رحلات الفضاء البشرية، حيث أطلقنا مرة أخرى رواد فضاء أمريكيين على صواريخ أمريكية من الأراضى الأمريكية فى طريقهم إلى محطة الفضاء الدولية، مختبرنا الوطنى الذى يدور حول الأرض".

وأضاف بريدنشتاين: "إن إطلاق هذا النظام الفضائى التجارى المصمم للبشر دليل هائل على التميز الأمريكى وخطوة مهمة على طريقنا لتوسيع نطاق الاستكشاف البشرى للقمر والمريخ".

ولم تتوقف إسهامات الشركة الفضائية عند هذا الحد، لكن تم إطلاق أكثر من نصف مهام 2020، 14 منها على وجه الدقة، لدعم مشروع Starlink للإنترنت عبر الأقمار الصناعية لشركة SpaceX.

وقام كل من هؤلاء الأربعة عشر برفع نحو 60 مركبة فضائية من Starlink إلى مدار أرضى منخفض، ما زاد من حجم الكوكبة.

وأطلقت SpaceX الآن أكثر من 950 قمراً صناعياً من Starlink حتى الآن، ومازال نحو 900 منهم فى المدار، ما يشكل إلى حد بعيد أكبر كوكبة تم تجميعها على الإطلاق.

وستصبح Starlink أكبر من ذلك بكثير ، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، حيث حصلت SpaceX على إذن من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) لإطلاق 12000 قمر صناعى من Starlink، وقدمت الشركة أوراقًا لما يصل إلى 30000 قمر إضافي.

واستخدمت جميع عمليات الإطلاق الـ 26 لعام 2020 مركبة Falcon 9 ذات المرحلتين، والتي تتميز بمرحلة أولى قابلة لإعادة الاستخدام.

كما أنه في 23 من هذه المهام، تمكنت SpaceX من الهبوط في المرحلة الأولى بأمان على الأرض حتى تتمكن من الطيران مرة أخرى فى المستقبل.