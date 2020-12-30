شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيباد جديد بشاشة 12.9 بوصة.. أولى منتجات شركة أبل فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تستعد لإطلاق جهاز أيباد برو بشاشة mini-LED بقياس 12.9 بوصة خلال الربع الأول من عام 2021، حيث يدعي تقرير حديث صادر عن DigiTimes نقلاً عن المصادر أن"GIS ستنتج وحدات لمس مدمجة للوحات miniLED ذات الإضاءة الخلفية مقاس 12.9 بوصة "iPad Pro"، والذى سيتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2021 ".

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي وقت سابق من هذا العام، ذكر تقرير صادر عن Digitimes أن iPad Pro مع شاشات Mini LED سيأتي في الربع الأخير من عام 2020، فيما زعم تقرير آخر أن الإنتاج الضخم لرقائق mini-LED بدأ في الربع الثالث من عام 2020 مع بدء التجميع في الربع الرابع وتجميع المحطة في الربع الأول من عام 2021.

وتدعي شركة TF International Securities أن تقنية mini LED ستكون ميزة أساسية لمنتجات أبل المستقبلية، حيث تقول:"نعتقد أن المستثمرين لا يحتاجون إلى القلق كثيرًا بشأن تمديد جدول mini-LED، لأن mini LED هي تقنية رئيسية ستروج لها أبل في السنوات الخمس المقبلة، لذلك حتى إذا تأثر الجدول الزمني قصير الأجل بـفيروس كورونا، فلن يضر بالاتجاه الإيجابي طويل الأمد.

وستعمل أبل أيضًا على توسيع شاشة mini-LED لتشمل أجهزة MacBooks أيضًا، وبحسب ما ورد ذكر المحلل في شركة أبل Ming-Chi Kuo أن طرازي MacBook Pro سيشهدان "تصميمًا جديدًا بالكامل لعامل الشكل"، وأن MacBook Air الذي من المتوقع إطلاقه في عام 2022 يوصف بأنه عرض ميسور التكلفة.