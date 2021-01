تيسلا تريد إضافة آبل ميوزك إلى سياراتها

دبي - يزن راشد - تعمل شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا على إضافة آبل ميوزك وأمازون ميوزك بصفتها خدمات موسيقى أصلية جديدة داخل سياراتها الكهربائية.

وبينما تتجه معظم شركات صناعة السيارات الأخرى إلى ميزة النسخ المتطابق للهاتف باستخدام Android Auto و CarPlay للتعامل مع تشغيل الوسائط داخل السيارات، تصر تيسلا على دمج خدمات الموسيقى في واجهة المستخدم الخاصة بها.

وكانت شركة صناعة السيارات الكهربائية تدمج لسنوات خدمات بث الموسيقى المختلفة داخل سياراتها مع التطبيقات المضمنة في شاشات العرض المركزية، حيث دمجت تيسلا خدمة سبوتيفاي في سياراتها.

وقال الرئيس التنفيذي (إيلون ماسك) Elon Musk في الآونة الأخيرة: إن تيسلا ستضيف Tidal إلى خدمات الموسيقى المتكاملة، وقد ظهر الآن أن شركة صناعة السيارات تعمل أيضًا على دمج آبل ميوزك وأمازون ميوزك.

و Looks like more media sources are coming soon. Though it's not quite there yet.

The icon in UI is wrong, but the correct on is already populated. pic.twitter.com/dmavYUvuh7 — green (@greentheonly) December 27, 2020 التسريبات الإصدارات المبكرة من التكامل في واجهة مستخدم تيسلا عبر تحديث برمجي حديث، وعند النظر إلى مصادر الوسائط المختلفة، ظهرت عدة خيارات جديدة، وذلك بالرغم من أنها غير قابلة للاستخدام بعد.

وبناءً على هذا التسريب، يبدو أن تيسلا تعمل على إضافة العديد من مصادر الوسائط الجديدة، ومن ضمنها آبل ميوزك وأمازون ميوزك و Audible المملوكة أيضًا لشركة أمازون.

ويمكن لسائقي تيسلا ربط الحسابات الخاصة بهم ضمن خدمات البث الموسيقية هذه بسياراتهم واستخدام الخدمات من خلال واجهة السيارة بدلاً من توصيل هواتفهم بالبلوتوث، وهو خيار متاح حاليًا.

ولا توجد طريقة لمعرفة توقيت توفر التكامل، لكن التسريبات أوضحت أن دمج خدمة Tidal يبدو أنه الأبعد في التطور.

ومع وصول المزيد من مصادر الوسائط إلى سيارات تيسلا، أصدرت شركة صناعة السيارات حديثًا تحديثًا جديدًا للبرامج يسمح للسائقين بإخفاء مصادر الوسائط.

ويمكنك الآن الدخول إلى الإعدادات وجعل واجهة المستخدم الرئيسية تعرض مصادر الوسائط التي تستخدمها فقط.

وقد تصبح هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا أضافت تيسلا المزيد من خدمات بث الموسيقى، مثل: آبل ميوزك وأمازون ميوزك، التي يمكن ربطها بمركباتها.