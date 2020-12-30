شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية استخدام تكبير الشاشة على ساعة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن الأمر الجيد أنه يمكنك بسهولة تكبير وتصغير شاشة ساعة أبل الخاصة بك، والحصول على رؤية واضحة بسرعة ثم العودة إلى العرض الكامل.

خطوات تتعامل بها مع ساعة أبل

يجب عليك تمكين وظيفة التكبير / التصغير على ساعة أبل في الأساس:

1. قم بتشغيل تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على علامة التبويب "عام".

3. اضغط على علامة التبويب "إمكانية الوصول".

4. الآن اضغط فوق "تكبير" وقم بتبديل مفتاح التبديل إلى الوضع "تشغيل".

5. يمكنك الآن تكبير ساعة أبل بسرعة عن طريق الضغط مرتين على الشاشة بإصبعين.

6. أثناء التكبير، قم بالتحريك عن طريق سحب أصابعك حول الشاشة أو تدوير التاج الرقمي على جانب الساعة.

7. كما أنه للتكبير بشكل أقرب، اضغط ضغطا مزدوجًا على الشاشة مع الاستمرار والسحب لأعلى عند الضغط الثاني.