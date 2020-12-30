تكنولوجيا: الهبوط الأمريكى الجديد على القمر حلم لن يتحقق فى 2024.. اعرف التفاصيل

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه من المرجح أن يكون الموعد النهائي الطموح، الذي أعلنه نائب الرئيس مايك بنس في عام 2019، غير قابل للتحقيق في ظل إدارة بايدن.
قال جون لوجسدون، خبير سياسة الفضاء، وهو أستاذ فخري في العلوم السياسية والشؤون الدولية في كلية إليوت للشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن في لموقع ProfoundSpace.org: "أتوقع أن يذهب هدف 2024 بعيدًا".
اتفق إريك ستالمر، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الحكومية والسياسة العامة في Voyager Space Holdings، على هذا التقييم، وقال ستالمر، الذي شغل منصب رئيس الاتحاد التجاري لرحلات الفضاء من عام 2014 حتى هذا الخريف، لموقع ProfoundSpace.org: "إنه سيعاد تقييم الجدول الزمني بالتأكيد، وبصراحة ، لا أعتقد أن أي شخص يعتقد أن الجدول الزمني لعام 2024 كان واقعيًا.. لقد كان طموحًا، لكنني لا أعتقد أنه واقعي".
ويبدو أن استكشاف الإنسان للفضاء يتمتع بدعم واسع، ولن تكن التعديلات على الجدول الزمني لأرتميس، في حالة حدوثها بالفعل، هي التغييرات الوحيدة التي تجريها إدارة بايدن في مجالات سياسة الفضاء والعلوم والاستكشاف على أي حال كما متوقع من جانب خبراء الفضاء.
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