بوسطن دايناميكس تستعرض قدرات روبوتاتها في فيديو ترفيهي..وهيونداي تستحوذ على 80% من الشركة

نشرت شركة الروبوتات الشهيرة Boston Dynamics فيديو جديد على موقع "يوتيوب" يعرض أحدث مجموعة من المهارات التي يمكن لروبوتاتها التعامل معها, وانتشر بشكل كبير بين المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتشير الشركة أيضا إلى أن الروبوت مدرب على الرقص بالإضافة إلى حركات الباركور، وتمتلك شركة Boston Dynamics مجموعة من الروبوتات الأخرى التى تطورها حاليا والتى تنشر لها فيديوهات متنوعة من حين لآخر.

وانهالت التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي علي الفيديو حيث كتب البعض أن "الروبوت" يرقص أفضل من بعض الناس، أما البعض الأخر فعبر عن استيائه قائلا: إن نهاية الإنسانية باتت وشيكة.

وكانت الشركة قد نشرت في وقت سابق فيديو يظهر فيه “سبوت ميني” وهو يقوم بفتح الباب ويخرج في نزهة مع مؤسس شركة الأمازون جيف بيزوس.

أعلنت شركة «هيونداي» استحواذها على 80% من شركة «بوسطن دينامكس»Boston Dynamics صاحبة الروبوت الآلي رباعي الأرجل «سبوت» بقيمة 921 مليون دولار.

وذكرت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية في بيان لها إن عملية الاستحواذ تهدف إلى «إحداث تحول نوعي في حياة البشر من خلال تطوير الروبوتات» من خلال الجمع بين خبرتها في صناعة النقل وروبوتات «بوسطن دينامكس» من دون ذكر تفاصيل فيما إذا كانت الصفقة تدخل في إطار تطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة في هيونداي.

وبعد إتمام الصفقة المتوقع في يونيو من العام المقبل، ستحتفظ الشركة اليابانية القابضة «سوفت بانك» بحصة 20% من بوسطن دينامكس التي تصل قيمتها إلى 1.1 مليار دولار وفقاً للصفقة.

وقال محللون: إن بإمكان هيونداي الاستفادة من تقنية الروبوتات لتوسيع الأتمتة في مصانع السيارات التابعة لها، وكذلك تصميم المركبات الذاتية القيادة، مثل: السيارات الذاتية القيادة، والطائرات المسيرة، وروبوتات التوصيل.