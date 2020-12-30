شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات بسيطة لحذف ملفات البودكاست من جهاز آيفون والان مع تفاصيل الخبر
ويمكنك أيضًا حذف بودكاست تم تنزيله من جهاز آيفون، ونرصد فى التقرير التالى كيفية القيام به وفقا لما ذكره موقع "business insider".
كيفية تنزيل بودكاست فى خطوات
1. قم بتشغيل تطبيق Podcasts من جهاز آيفون، فيمكنك العثور على التطبيق من خلال سؤال Siri أو البحث عنه فى Spotlight أو البحث عن الرمز الأرجوانى على شاشتك الرئيسية.
2. ابحث عن حلقة من بودكاست تريد تنزيلها باستخدام خيارات القائمة في أسفل الصفحة.
3. بمجرد العثور على بودكاست لتنزيله، اضغط على أيقونة "+" على يسار عنوان الحلقة ووصفها، سيؤدى هذا إلى إضافة حلقة البودكاست إلى مكتبتك.
4. بعد إضافة حلقة البودكاست، قم بتنزيلها بالضغط فوق الرمز الذى يشبه سحابة مع سهم يشير لأسفل، هذا يعنى أن الحلقة ستكون متاحة بلا إنترنت.
1. قم بتشغيل تطبيق Podcasts.
2. ابحث عن البودكاست الذى يحتوى على الحلقة التى ترغب فى حذفها.
3. بمجرد تحديد البودكاست الذى يحتوى على الحلقة التى ترغب فى حذفها من علامة التبويب "استمع الآن"، اسحب لليسار.
4. اضغط على "حذف".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.