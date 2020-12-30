شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين سماعات الرأس وسماعات الأذن.. وأيهما أفضل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل هذه الأحداث التي لم يسبق لها مثيل من هذا العام، كانت سماعات الرأس الجيدة من الملحقات وليست ضرورة في الحقيقة، حيث كان لدى الجميع تقريبًا - بفضل الهواتف الذكية - ولكن لم يكن استخدامها منتشرًا، وعلى الجانب الأخر باعت شركة أبل الملايين من سماعات الأذن أو "الإيربودز" مع هواتفها الذكية، لكن ثقافة العمل من المنزل جعلت سماعات الرأس واحدة من أفضل الأدوات لعام 2020.

وبحسب موقع TOI الهندى، فهناك عدة أنواع من سماعات الرأس في السوق ولكن النوعين الأكثر يبدو أن السماعات الشعبية في سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن وسماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، فكلاهما يأتي بمجموعة من الإيجابيات والسلبيات ولكن أيهما أفضل لصحة أذنيك؟

سماعات الرأس:

سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن موجودة منذ عقدين من الزمن، حيث جلب ظهور التكنولوجيا الجديدة العديد من الابتكارات لهم، مثل إلغاء الضوضاء النشط أو الوضع المحيط - كلاهما موجود في الأجهزة المتميزة والمتوسطة، ولعل العلامات التجارية مثل Bose وSony وSennheiser ومؤخراً أبل لديها منتجاتها المختلفة".

ونظرا للوباء المستمر، فقد اعتدنا على الطريقة الجديدة للعمل من المنزل. لقد أدى هذا الوضع الطبيعي الجديد إلى الاتجاه المتزايد للأشخاص الذين يستثمرون في سماعات الرأس وسماعات الأذن لحجب كل ضوضاء الخلفية للبقاء مركزة "، كما يقول كابيل جولاتي، مدير قطاع المستهلكين في شركة Sennheiser India.

سماعات الأذن

ويقول جولاتي: "تمنحك سماعات الأذن اللاسلكية حقًا حرية المشي والتحدث وحتى القيام بالأعمال المنزلية دون الحاجة إلى حمل هاتفك"، مشددًا على الراحة التي توفرها سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، فيما تظل سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن كبيرة الحجم ولا يسهل حملها .

اختيار الملاءمة على التأثيرات طويلة المدى؟

الدكتور ديبا بهارجافا MS (ENT)، استشاري أول وأكاديمي، يؤمن أيضًا بالراحة التي توفرها سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، لكنها وفقا له تؤدي إلى العديد من المشاكل، حيث يقول: “تأتي آذاننا بآلية التنظيف الذاتي والاستخدام المستمر لسماعات الأذن يمكن أن يكون ضارًا على المدى الطويل".

ويرجع ذلك، كما يوضح بهارجافا، إلى أن الصوت الصادر من سماعات الأذن ينتقل مباشرة إلى قناة الأذن مما يزيد من احتمال دفع شمع الأذن إلى عمق الأذن، وقد يؤثر هذا، وفقًا لـ Bhargava، على السمع على المدى الطويل ولكنه يعتمد أيضًا على كيفية استخدام الشخص لسماعات الأذن.

فيما يعتقد الدكتور أشوك كومار، MBBS، Dip-Card، أن استخدام أي منهما ليس جيدًا في الواقع على المدى الطويل ومن الأفضل استخدام مكبرات الصوت التي تأتي على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولكن إذا كان على المرء أن يختار، كما يقول كومار، فإن "سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن هي الخيار الأفضل".

مستويات الديسيبل مهمة

سواء كانت سماعات فوق الأذن أو سماعات أذن لاسلكية حقيقية، يؤكد الخبراء الطبيون على أهمية مستويات الديسيبل، حيث إن سماعات الرأس الحديثة - سواء سماعات الأذن أو التي توضع فوق الأذن - قادرة على إصدار مستويات صوت تتراوح بين 85 ديسيبل إلى 110 ديسيبل، ويقول بهارجافا إن أي شيء فوق 85 ليس جيدًا لأذنيك.

إنه شيء يوافق عليه غولاتي، ويضيف غولاتي: "يجب ألا نتجاهل حقيقة أن الاستماع إلى صوت مستمر أعلى من 85 ديسيبل على مدى فترة طويلة من الزمن سيكون ضارًا"، ومن الآمن الاستماع إلى الأصوات حتى 70 مستوى ديسيبل، وفي الواقع، ستخبرك معظم الهواتف الذكية وحتى تطبيقات سماعات الرأس ما إذا كانت مستويات الديسيبل التي تستمع إليها جيدة أم أنها قد تسبب ضررًا طويل المدى.

وستتسبب سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن في قدر معين من التعب عند استخدامها لساعات طويلة مع التمدد، وهو أمر أقل نسبيًا عندما يتعلق الأمر بسماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، وتظل سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية سهلة الحمل ومتوفرة في النطاق السعري.

فيما تعد سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن أفضل بكثير لصحة الأذنين، وعلى الرغم من أن سماعات الأذن قد تكون أكثر ملاءمة، إلا أن لها أسلوبًا مميزًا وبأسعار معقولة نسبيًا، إلا أن استخدامها على المدى الطويل - خاصة عند مستويات ديسيبل عالية - قد لا يكون مفيدًا لأذنيك.